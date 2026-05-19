L’Europa si prepara a introdurre ETIAS, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi destinato a controllare in via preventiva chi arriva da Paesi esenti da visto. Sulla carta, tutto appare tecnico, ordinato, amministrativo: un modulo, una verifica automatica, una risposta, un’autorizzazione. Nella realtà, siamo davanti a uno dei passaggi più delicati della trasformazione dello spazio europeo: la frontiera non sarà più soltanto un luogo fisico, presidiato da agenti, passaporti e tornelli. Diventerà un’infrastruttura digitale capace di classificare, filtrare e sospettare prima ancora che il viaggiatore si presenti davanti a un funzionario.

Il problema non è l’esistenza di controlli. Ogni Stato, ogni unione politica, ogni spazio sovrano ha il diritto e il dovere di sapere chi entra nel proprio territorio. Il problema è come questo controllo viene costruito, con quali criteri, con quali garanzie, con quale trasparenza e con quale possibilità reale di contestare una decisione sbagliata.

ETIAS nasce dentro il grande progetto europeo delle “frontiere intelligenti”, concepito per digitalizzare il controllo dei movimenti e collegare banche dati, sistemi di ingresso e uscita, liste di controllo, valutazioni di rischio e strumenti automatizzati. L’obiettivo dichiarato è semplificare il viaggio dei cittadini stranieri che entrano regolarmente nell’Unione e rafforzare la capacità di individuare minacce alla sicurezza, all’immigrazione e alla salute pubblica. Ma dietro questa promessa amministrativa si apre una questione molto più profonda: fino a che punto una democrazia può affidare alla macchina la decisione preliminare su chi sia normale e chi sia sospetto?

La sicurezza come architettura automatica

ETIAS non è un semplice archivio. È un sistema di valutazione preventiva. Quando una persona presenterà domanda di autorizzazione al viaggio, i suoi dati saranno confrontati automaticamente con diverse banche dati europee, con liste di controllo e con indicatori di rischio. Se il sistema produrrà un riscontro, il caso dovrà essere esaminato da un’unità nazionale dello Stato membro competente, che deciderà se approvare o respingere la richiesta.

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Il ruolo di Frontex è centrale. L’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrà gestire l’unità centrale ETIAS e contribuire alla definizione degli indicatori specifici di rischio. È qui che nasce la prima grande contraddizione politica. Frontex, già criticata in passato per opacità, gestione dei dati e violazioni dei diritti fondamentali lungo le frontiere esterne dell’Unione, viene ora collocata al centro di un meccanismo capace di orientare la profilazione preventiva dei viaggiatori.

Il paradosso è evidente: proprio l’agenzia che dovrebbe rassicurare sull’efficienza del sistema ha sollevato preoccupazioni sulla conformità di ETIAS alle norme sulla protezione dei dati. Se persino Frontex segnala incertezza giuridica, significa che il problema non appartiene a un ristretto gruppo di attivisti o giuristi critici. Appartiene alla struttura stessa del progetto.

La Commissione europea avrebbe dovuto fornire linee guida chiare sulla protezione dei dati. Il loro ritardo alimenta l’incertezza. E quando un sistema di questa portata tecnologica, politica e amministrativa viene avviato senza un quadro giuridico pienamente consolidato, il rischio è che l’eccezione diventi prassi, e che la prassi costruisca diritto prima ancora che il diritto abbia fissato limiti precisi.

Il rischio della profilazione mascherata

Il regolamento prevede che gli indicatori di rischio siano mirati, proporzionati e non fondati su caratteristiche personali. In teoria, dunque, nessuna discriminazione. In pratica, la questione è molto più complessa.

Un indicatore può non nominare direttamente l’origine etnica, il colore della pelle o la religione, ma può arrivare allo stesso risultato attraverso dati indiretti: nazionalità, città di residenza, percorso di viaggio, età, sesso, precedenti spostamenti, contatti, provenienza geografica. La discriminazione algoritmica non ha bisogno di dichiararsi tale. Può nascondersi dentro correlazioni statistiche, categorie amministrative e modelli apparentemente neutri.

È questo il cuore politico della questione. La vecchia frontiera poteva discriminare attraverso lo sguardo dell’agente. La nuova frontiera può discriminare attraverso l’indicatore. E l’indicatore, proprio perché tecnico, appare più innocente, più oggettivo, meno contestabile. Ma non lo è necessariamente.

La società europea rischia così di importare dentro il controllo delle frontiere una forma di sospetto preventivo fondata non su ciò che una persona ha fatto, ma su ciò che il sistema presume possa rappresentare. La sicurezza non giudica più solo comportamenti. Anticipa profili. Non interviene soltanto davanti a un rischio concreto. Costruisce categorie di probabilità.

In questo passaggio si gioca una parte della sovranità democratica. Perché quando la decisione viene automatizzata, il cittadino o il viaggiatore non si confronta più con un potere visibile, ma con una catena opaca di dati, formule, elenchi e criteri difficili da conoscere e contestare.

Intelligenza artificiale e diritto di difesa

L’eventuale uso dell’intelligenza artificiale dentro ETIAS rende il quadro ancora più delicato. Se una decisione negativa, o anche solo una segnalazione di rischio, può essere prodotta attraverso strumenti automatizzati non pienamente trasparenti, il diritto al ricorso effettivo rischia di diventare una finzione. Come può una persona difendersi da un sistema che non conosce? Come può contestare un criterio che non le viene spiegato? Come può dimostrare di non essere un rischio se il rischio è stato prodotto da una combinazione di dati che resta nascosta dietro esigenze di sicurezza?

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha già posto limiti importanti all’uso di criteri opachi nella sorveglianza dei viaggiatori. Il principio è semplice: la sicurezza non può cancellare il diritto alla difesa. Una decisione che incide sulla libertà di movimento deve poter essere compresa, verificata e contestata. Eppure il calendario politico sembra spingere nella direzione opposta. L’Europa vuole avviare il sistema, dimostrare efficienza, controllare i flussi, rassicurare le opinioni pubbliche, rispondere alle paure migratorie e terroristiche. Ma la fretta amministrativa, quando incontra tecnologie invasive, può produrre conseguenze durature.

Un sistema di controllo costruito male non è soltanto un problema tecnico. È un problema istituzionale. Una volta installata l’infrastruttura, diventa difficile ridurne la portata. Le banche dati tendono a espandersi. Le finalità tendono ad allargarsi. Ciò che nasce per la sicurezza può essere utilizzato per l’immigrazione, poi per la polizia, poi per altri scopi ancora.

La frontiera come laboratorio geopolitico

ETIAS non riguarda solo i diritti individuali. Riguarda anche la posizione geopolitica dell’Europa. L’Unione si presenta come spazio fondato sul diritto, sulla protezione dei dati, sulle garanzie procedurali, sulla distinzione tra sicurezza e arbitrio. Ma se costruisce un sistema opaco di autorizzazione preventiva, rischia di indebolire proprio il capitale normativo che la distingue da potenze più apertamente autoritarie.

La frontiera digitale diventa così un laboratorio del potere europeo. Da un lato, l’Unione vuole difendersi da terrorismo, migrazione irregolare, criminalità transnazionale e crisi sanitarie. Dall’altro, deve evitare di trasformare la sicurezza in una macchina automatica di esclusione.

La questione è anche geoeconomica. Aeroporti, compagnie aeree, turismo, commercio e mobilità internazionale dipendono da sistemi rapidi e affidabili. Ritardi, malfunzionamenti o sospensioni possono produrre costi significativi. Le critiche delle compagnie aeree e degli aeroporti al sistema di ingresso e uscita mostrano che la digitalizzazione non coincide automaticamente con efficienza. Un controllo più sofisticato può anche generare code, blocchi, costi operativi, danni reputazionali e tensioni diplomatiche. La sicurezza, insomma, ha un prezzo. Ma il prezzo non è solo finanziario. È politico, giuridico e sociale.

Una valutazione strategica del controllo

Dal punto di vista strategico, ETIAS risponde a una tendenza irreversibile: gli Stati vogliono conoscere prima, classificare prima, intervenire prima. La frontiera non è più il margine del territorio. È una rete anticipata che comincia nei moduli digitali, nei dati biometrici, nelle compagnie di trasporto, nelle banche dati europee, negli algoritmi e nelle liste di controllo.

Questa trasformazione rafforza la capacità dello Stato, ma ne aumenta anche la responsabilità. Più un sistema vede, più deve rendere conto. Più un sistema decide, più deve essere controllabile. Più una macchina filtra persone, più deve essere impedito che l’errore diventi destino. Il rischio maggiore non è soltanto il singolo abuso. È la normalizzazione dell’idea che la libertà di movimento possa essere subordinata a una valutazione automatica di rischio, costruita su criteri non pienamente trasparenti e applicata a milioni di persone.

La domanda politica finale

L’Europa ha il diritto di proteggere le proprie frontiere. Ma non può farlo sacrificando il principio che dovrebbe fondare la sua differenza politica: il potere deve essere limitato dal diritto, anche quando agisce in nome della sicurezza.

ETIAS può diventare uno strumento utile, se sarà trasparente, controllato, proporzionato, contestabile e sottoposto a garanzie reali. Ma può anche diventare il simbolo di una nuova frontiera europea: non più soltanto esterna, ma invisibile; non più soltanto geografica, ma algoritmica; non più soltanto poliziesca, ma predittiva.

Il punto non è scegliere tra sicurezza e libertà. Il punto è impedire che, in nome della sicurezza, l’Europa costruisca una macchina capace di ridurre la libertà senza nemmeno doverla discutere pubblicamente. Perché una frontiera che decide prima dell’uomo può sembrare efficiente. Ma se non è governata dal diritto, diventa qualcosa di molto diverso: un potere che seleziona, sospetta ed esclude senza assumersi fino in fondo la responsabilità politica della propria decisione.