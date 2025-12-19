Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato venerdì il primo lotto di file relativi all’indagine su Jeffrey Epstein, rispettando la scadenza imposta dal Congresso. Si tratta di centinaia di migliaia di documenti che gettano nuova luce sul caso del noto finanziere accusato di crimini sessuali morto in carcere per un apparente suicidio presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019 che aveva importanti connessioni con l’èlite finanziaria e politica globale, oltre che con l’apparato di intelligence e di sicurezza di Israele.

La pubblicazione non è completa: il Dipartimento ha annunciato che ulteriori documenti saranno resi disponibili nelle prossime settimane, a causa dell’enorme volume di informazioni coinvolte. “In considerazione della scadenza congressuale, sono stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli per rivedere e redigere informazioni personali relative alle vittime, ad altri individui privati e per proteggere materiali sensibili dalla divulgazione”, ha dichiarato il Dipartimento sul sito web dedicato ai file.

What did Epstein know about the Smiling Man? If Epstein was a transhumanist and a Mossad agent, he was probably initiated into modern UFO mythology, and knew about this grinning cryptid that stalks alien abductees. After all, Mossad played a major role in Project Stargate. pic.twitter.com/fdkK29ZJDX — Nick Hinton (@NickHintonn) December 19, 2025

La pubblicazione dei documenti

La scadenza del 19 dicembre deriva da una legge bipartisan approvata dal Congresso lo scorso mese e firmata dal Presidente Donald Trump il 19 novembre 2025. La normativa, nota come Epstein Files Transparency Act, impone al Dipartimento di Giustizia di rendere pubblici entro 30 giorni tutti i “registri non classificati, documenti, comunicazioni e materiali investigativi” relativi a Epstein, nonché informazioni classificate nella misura massima possibile.

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La Camera dei Rappresentanti ha approvato il disegno di legge con un voto schiacciante di 421-1 il 18 novembre 2025. La legge consente eccezioni per nomi di vittime, materiali di abuso sessuale infantile, contenuti classificati o informazioni che potrebbero influenzare indagini in corso, che possono essere trattenuti o redatti. Da quando la legge è entrata in vigore, giudici federali hanno autorizzato la declassificazione di trascrizioni di gran giurì dalle indagini su Epstein e Maxwell.

Le prime rivelazioni

Tra i documenti rilasciati emergono foto inedite che collegano Epstein a figure celebri. Una immagine mostra Epstein accanto alla leggenda del pop Michael Jackson, mentre altre ritraggono l’ex Presidente Bill Clinton in vacanza con Epstein, Maxwell e una donna non identificata. Ci sono anche scatti di Epstein con un pass backstage per un concerto dei Rolling Stones, con Mick Jagger e Keith Richards sul palco.

The Justice Department released photos from the Epstein files which show Jeffery Epstein with Michael Jackson and former President Bill Clinton.



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Altri materiali includono immagini di Epstein in varie pose, tra cui una in accappatoio, e foto di stanze presumibilmente collegate alle sue proprietà. Il 3 dicembre 2025, i Democratici della Commissione di Sorveglianza della Camera avevano già rilasciato foto del compound di Epstein sull’isola privata.

I nomi di più di una dozzina di persone politicamente esposte e funzionari governativi appaiono nelle centinaia di migliaia di pagine dei file su Jeffrey Epstein resi pubblici venerdì, hanno riferito fonti a Fox News. Il Vice Procuratore Generale Todd Blanche ha dichiarato che il Dipartimento di Giustizia ha identificato più di 1.200 vittime e le loro famiglie durante la revisione.

Numerose foto con Clinton

Tra i migliaia di documenti rilasciati come parte dei “Epstein Files”, vi sono diversi scatti inediti di Epstein e Maxwell con Bill Clinton. Un’ immagine mostra l’ex presidente Usa a torso nudo in una jacuzzi accanto a un’altra persona il cui volto è stato oscurato. Ci sono foto aggiuntive di Clinton che nuota in una piscina adiacente con Maxwell.

Multiple new photos of Former President Bill Clinton are released in the new batch of Epstein files.



-Clinton in a pool with Maxwell and a redacted female.

– Clinton with a redacted female almost on his lap, in front of a redacted photo on the wall.

– Clinton with redacted… pic.twitter.com/rxPsNMsF6X — elENoCHle (@NewsBlast17) December 19, 2025

Queste immagini mostrano un’altra donna che nuota con Clinton e Maxwell, ma il suo volto è oscurato. Un’altra delle nuove immagini mostra Clinton che tiene un drink e sta in piedi accanto a Epstein.

Non è chiaro dove o quando queste fotografie siano state scattate .Clinton non è mai stato accusato dalle forze dell’ordine di alcun illecito legato a Epstein, e un portavoce ha ripetutamente dichiarato che ha interrotto i rapporti con Epstein prima del suo arresto su accuse federali nel 2019 e che non era a conoscenza dei suoi crimini.

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