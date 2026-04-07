Laura Loomer è una nota influencer della destra radicale americana pro-Israele diventata una delle figure più vicine a Donald Trump nel suo secondo mandato presidenziale. Come ha raccontato il Financial Times, ore dopo che il presidente Usa ha lanciato l’attacco contro l’Iran, ha chiamato proprio lei, la giovane 32enne sostenitrice convinta della guerra alla Repubblica Islamica e delle ragioni di Benjamin Netanyahu. «Gli ho detto che ha fatto un ottimo lavoro e che in tutto il mondo la gente lo sta acclamando», ha raccontato Loomer al Financial Times. «Ci sta rendendo orgogliosi di essere americani».

La resa dei conti nel mondo Maga

La controversa influencer, estremamente influente presso l’amministrazione Trump, è tornata a far parlare di sé con un post su X in cui chiede esplicitamente la deportazione di Trita Parsi, uno dei più autorevoli analisti americani di politica mediorientale. Il messaggio pubblicato su X e indirizzato al segretario di Stato Marco Rubio, non lascia spazio a mezze misure: «Trita Parsi è anche titolare di Green Card. Ha cittadinanza iraniana e svedese. È un portavoce del regime iraniano e ha usato NIAC e il Quincy Institute per diffondere propaganda filoiraniana. Dovrebbe essere deportato subito. È una vera minaccia per la sicurezza nazionale Usa».

Secretary Rubio @SecRubio,



Just so you know, Trita Parsi @tparsi is also a Green Card holder.



He holds citizenship in Iran and Sweden.



Trita Parsi is a mouthpiece for the Iranian Regime and has used NIAC @NIACouncil and the Quincy Institute @QuincyInst to push out… https://t.co/TgQWPjg73S — Laura Loomer (@LauraLoomer) April 4, 2026

L’invito a Rubio arriva dopo che quest’ultimo ha annunciato di aver revocato la Green Card a Hamideh Soleimani Afshar, nipote del defunto generale iraniano Qasem Soleimani, e sua figlia Sarinasadat Hosseiny.

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La nemica di Tucker Carlson

Loomer, che vanta legami strettissimi con Israele e Benjamin Netanyahu, incarna una linea ultra-sionista all’interno del mondo Maga. Ma l’influencer, nemica giurata di Tucker Carlson, ora non si limita ai “nemici esterni”: ha aperto un nuovo fronte anche contro figure interne al movimento conservatore. Dopo Parsi, Loomer ha preso di mira anche Joe Kent, ex candidato al Congresso ed ex capo del National Counterterrorism Center, agenzia dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (Odni) guidato da Tulsi Gabbard che unisce specialisti interforze di vari apparati federali (Cia, Fbi, Dipartimento di Stato, Homeland Security) per coordinare gli sforzi antiterrorismo del Paese.

Il motivo? La moglie di Kent, Heather Kaiser, ha lavorato in passato con il giornalista Max Blumenthal di The Grayzone. Loomer ha scritto su X: «La moglie di Joe Kent lavora per Max Blumenthal. Joe Kent, amico di Tulsi Gabbard che lo ha raccomandato all’amministrazione, avrebbe dovuto proteggerci da questi animali. Invece lui e sua moglie frequentano figure del Woke Reich come Blumenthal, che definiscono l’amministrazione Trump un “regime” e paragonano l’arresto della nipote di Soleimani a un rapimento».

Joe Kent’s wife Heather works for Max Blumenthal. @joekent16jan19 @HeatherKaiserWA



Do you get it yet? @TulsiGabbard’s good friend Joe Kent, who she referred to the admin, was supposed to be protecting us from these animals. Instead, he and his wife pal around with Woke Reich… https://t.co/pB6kqfl0oV — Laura Loomer (@LauraLoomer) April 5, 2026

Gli appelli di Loomer non vanno sottovalutati. Le campagne dell’influencer sui social media e i suoi incontri diretti con il presidente Usa hanno portato nel recente passato a diversi licenziamenti, revoche di nomine e pressioni su membri dell’amministrazione repubblicana. Nei mesi scorsi, come riportato dal Guardian, dopo un incontro nell’Oval Office in cui Loomer ha consegnato a Donald Trump un dossier su alcuni funzionari definiti «sleali» e non in linea con l’amministrazione Usa, il presidente ha licenziato almeno sei membri del National Security Council (Nsc). Quattro di loro sono stati rimossi nella stessa notte, mentre altri due sono stati estromessi nel corso del weekend successivo.

Arbitrarily arresting the niece and grand niece of the late Soleimani — apparently on the orders of Laura Loomer — actively puts innocent Americans around the world at risk. These two women were here legally and in no way involved with combat or otherwise legitimate targets for… https://t.co/EMBhcR3d6e — Ryan Grim (@ryangrim) April 4, 2026

Si ha l’impressione che, nel mondo Maga e oltre, sia in corso uno scontro durissimo, che supera di gran lunga la semplice contrapposizione dialettica. È una resa dei conti senza precedenti, che rischia di condurre gli Stati Uniti su un terreno molto distante dalla democrazia così come la descrisse Alexis de Tocqueville.

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