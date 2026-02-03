Gli Epstein Files hanno gettato i grandi media nel panico. Nei giorni scorsi, infatti, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato il più grande lotto di documenti relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere, accusato di crimini sessuali e morto in carcere per un apparente suicidio presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019, che aveva importanti connessioni con l’èlite finanziaria e politica globale, oltre che con l’apparato di intelligence e di sicurezza di Israele.

Connessioni con l’intelligence israeliana sempre più evidenti e confermate da questa importante mole di files. Ma anziché parlare di questo, i media mainstream occidentali, in particolare quelli britannici e statunitensi, sembrano impegnati in una campagna orchestrata per deviare l’attenzione dalle vere connessioni di Jeffrey Epstein, spingendo altresì per una narrativa infondata che ritrae Epstein come una spia al servizio della Russia. Un disperato tentativo di distrarre l’opinione pubblica, mentre emergono file giudiziari che mettono in luce relazioni scomode con figure di potere globale.

Epstein asset russo?

Il Daily Mail, in un articolo sensazionalistico, suggerisce un legame tra Epstein e Vladimir Putin, basandosi su due mere menzioni del nome “Putin” nei documenti diffusi. Tuttavia, lo stesso giornale ammette apertamente l’assenza di prove: “Le fonti dicono che potrebbe spiegare perché Epstein godeva di uno stile di vita ultra-ricco sproporzionato alla sua carriera da finanziere, sebbene non ci sia alcuna evidenza documentaria che colleghi Putin e le sue spie direttamente alle attività illecite di Epstein”.

Analizziamo i “fatti” presentati. In un’email del 11 settembre 2011, un associato non identificato informa Epstein di aver parlato con un certo “Igor”, il quale riferisce che Epstein aveva menzionato un appuntamento con Putin durante un viaggio in Russia. Il Daily Mail non verifica se tale viaggio o incontro sia mai avvenuto, limitandosi a speculare su un collegamento vago e indimostrabile.

Seconda menzione: nel 2014, in uno scambio di email con l’imprenditore giapponese Joi Ito, Epstein discute di un presunto incontro con Putin, al quale avrebbe dovuto partecipare anche il miliardario Reid Hoffman (co-fondatore di LinkedIn). Ito scrive: “Ehi Jeffrey, non sono riuscito a convincere Reid a modificare il suo programma per andare a incontrare Putin con te”. Il Daily Mail ammette che l’incontro non si è mai tenuto e che una successiva email suggerisce sia stato cancellato. Ancora una volta, zero prove di un legame reale.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Altro caso simile riguarda il New York Post, il quale sostiene addirittura che Putin “implorasse” un incontro con Epstein, che quest’ultimo avrebbe rifiutato. La fonte? Un’email dello stesso Epstein all’ex primo ministro israeliano Ehud Barak: “Putin ha chiesto che lo incontrassi a San Pietroburgo nello stesso periodo della sua conferenza economica. Gli ho detto no. Se vuole incontrarmi, dovrà riservare tempo reale e privacy, vediamo cosa succede”. L’idea di Epstein come “superspia” del Cremlino che rifiuta il suo “capo” è ridicola, eppure i media la presentano come credibile.

Peraltro è una narrativa che si sposa male con altri documenti diffusi. Su tutti, l’email inviata da Boris Nikolic allo stesso Epstein l’11 gennaio 2012.Jeffrey Epstein riceve l’email nel contesto del World Economic Forum di Davos (gennaio 2012), dove probabilmente Nikolic e Epstein si erano incontrati o avevano discusso di contatti internazionali. Nikolic scrive: «Dovremmo andare presto in Russia e tu dovresti incontrare il mio amico Ilya Ponomarev. È un membro della Duma e lui e Alyona (la sua fidanzata molto intelligente e carina =)) sono i principali organizzatori dell’insurrezione contro Putin. Rappresenta la regione di Novosibirsk ma vive a Mosca. Ho paura di cosa potrebbe succedergli. La posta in gioco è enorme. Potrebbe rimpiazzare Putin e diventare presidente lui stesso (prima o poi) se non viene ucciso prima .È super pericoloso – hai qualche idea su come aiutarlo???».

E se Epstein era un asset russo, per quale motivo, in una email datata 18 marzo 2014, presumibilmente indirizzata o in conversazione con Ariane de Rothschild (vicepresidente e membro del board di Edmond de Rothschild Group) e/o Olivier Kohl (consulente internazionale del gruppo), il finanziere scrive: «Il colpo di stato in Ucraina dovrebbe offrire molte opportunità, molte».

La vera notizia, sistematicamente oscurata dai media mainstream, è la conversazione telefonica tra Epstein e Barak, che rivela un intreccio profondo con l’intelligence e il “deep state” americano-israeliano. In un audio pubblicato da Drop Site News, poco prima che Ehud Barak lasciasse il suo incarico in Israele, si rivolse a Jeffrey Epstein per chiedere consiglio. Epstein gli disse che avrebbe dovuto prendere in considerazione una società di Peter Thiel chiamata Palantir.

As Ehud Barak was leaving official govt service in Israel, he turned to Jeffrey Epstein for guidance. Epstein told him he needed to look at a Peter Thiel company called Palantir. Rare audio of Epstein and Barak from the latest DOJ release: pic.twitter.com/bSSeRrWkVb — Ryan Grim (@ryangrim) February 2, 2026

Come nota il giornalista Ryan Grim: «In un’altra parte di questa conversazione, Ehud Barak ed Epstein parlano della partnership che Barak ha stretto con l’ex direttore della CIA Leon Panetta, l’alto funzionario della CIA Jeremy Bash (ex marito di Dana Bash) e il funzionario dell’intelligence israeliana Yoni Koren (che, come abbiamo riferito, ha soggiornato più volte a casa di Epstein a New York). Barak afferma di avere il miglior rapporto con Panetta per quanto riguarda lo stato di sicurezza degli Stati Uniti, ma aggiunge: “Conosco Gates da molto tempo, ma è un tipo freddo — siamo amichevoli».

Elsewhere in this conversation, Ehud Barak and Epstein talk about Barak forming a partnership with former CIA Director Leon Panetta, top CIA official Jeremy Bash (ex-husband of Dana Bash) and Israeli intel official Yoni Koren (whom we reported stayed at Epstein's NY place… https://t.co/IYxRs0vNuN — Ryan Grim (@ryangrim) February 2, 2026

Noi di InsideOver ci mettiamo cuore, esperienza e curiosità per raccontare un mondo complesso e in continua evoluzione. Per farlo al meglio, però, abbiamo bisogno di te: dei tuoi suggerimenti, delle tue idee e del tuo supporto. Unisciti a noi, abbonati oggi!

