È lecito chiedersi se dietro la crisi migratoria di Ceuta – in gran parte riconducibile alla discussa sentenza della Corte Suprema spagnola che vieta il respingimento immediato dei migranti intercettati in mare mentre tentano di raggiungere le enclavi di Ceuta e Melilla – si celi una regia occulta. L’ambasciatore Marco Carnelos, sulle colonne di questo giornale, ha evocato una «possibile azione ibrida Usa-Israele con bassa manovalanza marocchina» orchestrata contro una Spagna ritenuta troppo riottosa e indipendente, richiamando il celebre adagio di Andreotti: «A pensar male si fa peccato, ma certe volte ci si azzecca».

Naturalmente, è opportuno chiarirlo subito: non vi sono prove dirette che leghino Israele e Stati Uniti a questa vicenda, né tantomeno elementi per dimostrare che abbiano ordito l’intera operazione. Eppure, in queste ore stanno emergendo alcuni indizi che meritano attenzione. Non si tratta certo di prove schiaccianti, ma di tasselli che, messi insieme, compongono un puzzle ben più complesso e sfaccettato di quanto si possa immaginare.

Il think-tank pro-Israele che incoraggiava le marce su Ceuta

Nel marzo scorso, il Middle East Forum – un think tank conservatore statunitense noto per essere vicinissimo alle istanze di Israele – ha pubblicato un articolo in cui Michael Rubin, senior fellow dell’American Enterprise Institute, invitava apertamente il Marocco a organizzare una nuova «Marcia Verde» verso le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla. Rubin suggeriva che i marocchini dovrebbero radunarsi al confine, entrare disarmati e issare la bandiera, mentre la Spagna e la Nato non avrebbero alcun fondamento per intervenire. Come ha osservato il giornalista Glenn Greenwald su X, «un think tank fedele a Israele a marzo ha detto al governo marocchino che dovrebbe mandare quante più persone possibile a Ceuta per conquistarla. Israele – che odia la Spagna e ha attirato il Marocco nella sua rete – sta esplicitamente incoraggiando cose del genere da anni».

An Israel-loyal think tank in March telling Morocco's government that it should send as many of its people as possible into Ceuta in order to seize it.



Israel — which hates Spain and has lured Morocco into its web — has been explicitly encouraging things like this for years. https://t.co/bkwev6r3u4 Vuoi ricevere le nostre newsletter? August 1, 2026

Altro tassello di questo puzzle? Ciò che denuncia su X il senatore repubblicano Thomas Massie. «Non cadere nella falsa indignazione di Fox/GOP. Due settimane fa la Camera ha approvato un disegno di legge che ha dato il via libera al trasferimento del territorio spagnolo al Marocco. Ogni repubblicano tranne me ha votato a favore, ma ora LORO stanno fingendo di essere scioccati dall’invasione». A che cosa si riferisce il repubblicano eroe degli Epstein files? Il riferimento del deputato è al progetto di legge H.R. 8595 – il disegno di legge di appropriazioni per la sicurezza nazionale approvato dalla Camera due settimane prima – il cui testo legislativo non contiene alcun riferimento esplicito a Ceuta e Melilla, ma la relazione illustrativa che lo accompagna include un linguaggio che definisce le due città spagnole come «situate in territorio marocchino» e «sotto amministrazione spagnola». Una formulazione che, di fatto, si allinea con la rivendicazione storica del Marocco – sostenuta anche da Tel Aviv – e che è viene interpretata come un via libera politico a future rivendicazioni territoriali.

Don’t fall for the fake Fox/GOP outrage. Two weeks ago the House passed a bill that greenlighted the transfer of Spanish territory to Morocco. Every Republican except me voted for it, but now THEY are acting shocked at the invasion.https://t.co/a7ROEAtoODhttps://t.co/886sJycfeL pic.twitter.com/dK5vqMA2Vu — Thomas Massie (@RepThomasMassie) August 1, 2026

Spain, which never misses an opportunity to lecture Israel, has declared a state of emergency in Ceuta following the crisis over its immigration policy.



Maybe before it continues lecturing us, it’s time it explained to the world why it still maintains colonial enclaves in… — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) July 30, 2026

Il post del figlio di Netanyahu

L’ultimo tassello riguarda un vecchio e curioso post del figlio di Benjamin Netanyahu. Nel 2019, Yair Netanyahu, figlio del premier israeliano, esortava gli arabi musulmani a «liberare i territori arabi e islamici occupati in Spagna».

«Facciamo un accordo – scriveva –: noi non finanzieremo le Ong nel vostro Paese che vi chiedono di cedere Ceuta e Melilla, e voi smetterete di finanziare le Ong nel nostro Paese che ci chiedono di cedere la Giudea e la Samaria».

In conclusione, sebbene la mancanza di prove dirette impedisca di definire la crisi di Ceuta come un’operazione orchestrata a tavolino, l’intreccio degli elementi citati poc’anzi compone un quadro di circostanze che, se non dimostrano una regia occulta, rendono quantomeno legittimo e razionale il sospetto che qualcuno, approfittando di una sentenza spagnola, abbia visto in questa crisi un’utile leva geopolitica per punire Madrid. Da indagare, soprattutto, è il modo in cui migliaia di persone siano state incitate attraverso numerosi gruppi sui social media, in particolare su Facebook e TikTok, a posizionarsi di fronte alla barriera di confine di Tarajal.

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