“Picchiato a Lainate, portava la kippah”. “Aggressione dei due turisti ebrei a Lainate”. “Aggressione antisemita in autogrill”. E così via, per due giorni, molto oltre questo piccolo campionario di titoli a effetto. Compreso quel genio che è andato in Parlamento con la kippah, per far vedere che lui “non ci sta”. O i fenomeni del ministero degli Esteri di Francia, pronti a gridare “all’insopportabile aggressione antisemita” del loro concittadino. O il ministro italiano che fiuta l’occasione e la spara grossa: “Caccia all’ebreo”. O il cazzaro da redazione che, siccome il turista dice che in quell’autogrill i casi di antisemitismo sono frequenti, lo riscrive pari pari, senza nemmeno chiedersi perché proprio a Lainate (dove, guarda combinazione, chi qui scrive vive da un paio di decenni), e in un autogrill, dovrebbe annidarsi un simile focolaio di antisemitismo. Un caso perfetto in cui querelante e giuria coincidono: perché il turista ebreo grida all’aggressione e il coro dei media emette la condanna, sulla sola base delle sue affermazioni. Mentre il compito dei media sarebbe di verificarle, le notizie, non di prendere per buona la prima versione che passa. Non era che la stampa è il cane da guardia del potere?

Poi, ops, salta fuori un’altra possibile versione. Ne parla nei particolari Paolo Mossetti nell’articolo che abbiamo appena pubblicato. Si scopre che forse è avvenuto esattamente il contrario: forse è stato il turista francese ebreo a provocare e aggredire, anche fisicamente, salvo poi mettere fuori il classico videetto da telefonino per fare la vittima e creare il caso. A sostegno di questa tesi non solo le affermazioni di un avvocato ma una denuncia penale e un referto del pronto soccorso. Ops. Potrebbe essere una ripetizione del caso della ristoratrice di Napoli, prima accusata di aver “perseguitato” due clienti ebrei poi scagionata perché si è scoperto che i rompicoglioni e provocatori erano quegli altri. Ma intanto i due erano stati ricevuti in Comune, con tanto di scuse pubbliche.

Nel caso di Lainate noi ovviamente non sappiamo chi abbia ragione. Non abbiamo prove a favore degli uni o degli altri e nemmeno ne cerchiamo. C’è una denuncia, qualcuno indagherà, forse lo sapremo. A ogni buon conto il turista francese se n’è andato e dubitiamo che torni per aiutarci a chiarire. Però ci fa impressione la reazione pronta e unanime della stampa italiana: univoca, a senso unico, basata su notizie che nessuno aveva e su certezze che nessuno poteva nutrire. In buona sostanza, fondata solo ed esclusivamente sul pregiudizio e sulla speculazione.

Un pregiudizio razzista, innanzitutto. Perché il turista è ebreo, bianco ed europeo, mentre i suoi “avversari”, pur essendo cittadini italiani, sono di origine araba. Non provate neppure a dire che è un caso. Nessuno sapeva niente di preciso dei fatti (a parte, ovviamente, la versione del francese) ma subito il “buono” era il signore ebreo e i “cattivi” gli italiani di origine araba. Guarda combinazione.

E poi una speculazione politica. Perché agitare alla minima occasione la storia dell’ebreo perseguitato e dell’antisemitismo imperante non è che l’altra medaglia dello slogan “Israele ha il diritto di difendersi” che tanto piace ai governi Italia e Germania e che tanto è piaciuto, in questi anni, anche ai governi che ora, senza peraltro prendere il minimo provvedimento concreto, si lavano la coscienza con il riconoscimento di uno Stato di Palestina al cui smantellamento, attraverso gli insediamenti illegali israeliani, hanno assistito senza batter ciglio.

Su InsideOver non abbiamo mai esitato nel condannare le stragi del 7 ottobre 2023 e nel raccontare Hamas per quello che è: un movimento terrorista islamista e un partito politico totalitario, non certo uno strumento per la liberazione della Palestina. Ma quale “difesa” esercita Israele decimando una popolazione come quella gazawi, sparando su chi cerca di procurarsi un sacco di farina, facendo morire per fame centinaia di bambini? Quale difesa ha esercitato Israele nei confronti della Siria, che da mesi bombarda e occupa senza che il regime di Al Jolani abbia alzato un dito per aggredire lo Stato ebraico?

Storie come quella di Napoli (inventata, come si è visto) o come quella di Lainate (e vedremo se inventata o no) sono perfette armi di distrazione di massa. Servono a farci volgere lo sguardo, a farci credere che per certe azioni in fondo in fondo ci sia una certa giustificazione. Vogliono insinuare il dubbio che il genocidio di Gaza non esista (a dispetto di tutte le inoppugnabili testimonianze, da quella della rivista scientifica Lancet a quella dei medici Usa che scrissero a Joe Biden fino alle chiarissime definizioni Onu del concetto di genocidio, codificate in un trattato a suo tempo firmato anche da Israele) e che, al contrario, esista una specie di congiura mondiale ai danni dello Stato ebraico.

Senza tanti giri di parole: l’Italia non è un Paese antisemita come non è un Paese anti-arabo. Al contrario, Israele è una popolazione che discrimina la corposa (20% della popolazione) minoranza araba. E quasi tutti i Paesi arabi nutrono spiriti antisemiti. Non noi. Qualunque cosa possa dire o scrivere sui social la minoranza di idioti che si esercita in invettive antisemite, mentre peraltro tutti i giornali e le Tv cercano di far credere che criticare un Governo laico come quello attualmente in carica in Israele sia un attentato non solo contro Israele stesso ma contro tutti gli ebrei del mondo.

E già che ci siamo: ci piacerebbe che qualcuno facesse anche un pizzico di mea culpa rispetto a certe narrazioni. Non pensiamo tanto alle organizzazioni ebraiche o del sionismo organizzato, che in fondo perseguono i loro scopi statutari. E nemmeno ai giornali italiani che ripetono senza esitare i dati delle agenzie di sicurezza ebraiche, senza mai chiedersi se queste non abbiano un qualche interesse nel dipingere l’Italia e l’Europa come un solo calderone di antisemitismo. Pensiamo ad altri, per esempio a personalità indubbiamente onorevoli come quelle raccolte nell’associazione Setteottobre, che ancora all’inizio di quest’anno spiegavano che è pro-Pal “normalizzare l’accusa di genocidio demonizzando la democrazia israeliana“, come se a normalizzare la decimazione dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania non fosse il Governo Netanyahu. Decine di morti anche oggi nella Striscia, l’avete saputo? Sempre convinti che la fame indotta a Gaza sia un’invenzione di qualche fanatico con la kefiah al collo? E il fatto che Israele sia una democrazia che cosa c’entra con le bombe sui campi profughi? Non dovrebbe essere un’aggravante?

A questo punto, e lo diciamo ovviamente come paradosso, c’è da augurarsi che sui fatti dell’autogrill di Lainate sia vera la versione del turista ebreo francese. Perché altrimenti lo spettacolo offerto da gran parte del giornalismo e dell’intelligencija italiana sarebbe troppo sconfortante. Anche se contribuirebbe non poco a spiegare perché da questo Paese i giovani se ne vanno e perché l’Europa si presta ogni volta che un Presidente Usa alza il dito.