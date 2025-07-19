Weekly Digest #31 – Siria nel caos, l’Europa si riarma

Care lettrici e cari lettori, torna come ogni sabato il Weekly Digest di InsideOver, la newsletter che riassume i temi più salienti di cui la nostra produzione si è occupata nei giorni precedenti. E come ogni settimana l’obiettivo non è solo portare informazioni chiare sulle tensioni più calde del momento, ma anche consentire di unire i puntini. Le crisi in tempi di rivalità strategiche globali si sommano disegnando uno scenario internazionale in cui guerre persistenti, nuove escalation e una corsa al riarmo sempre più accelerata rischiano di cambiare radicalmente gli equilibri globali. Spesso l’urgenza e la cronaca dettano il ritmo a tutti, analisti e giornalisti compresi. Questa newsletter nasce anche per rispondere alla necessità di saper, ogni tanto, tirare una riga e poter riassumere quanto accaduto riflettendo e dando ai fatti profondità temporale.

L’ultimo numero, curato da Federico Giuliani, parte con un focus sulla nuova fase della guerra in una Siria che resta divisa: tra raid israeliani, nuovi scontri tra milizie druse e beduine e il crollo definitivo dell’ordine imposto da Assad, si sta aprendo una nuova fase del conflitto mediorientale. Ma non finisce qui. Il Digest ci accompagna anche nei palazzi del potere europeo, dove la corsa al riarmo è sempre più vista come un obiettivo non più demandabile. Protagonista di questa nuova fase securitaria europea è la Germania, che sotto la guida di Friedrich Merz, sta per varare uno dei più massicci piani di riarmo della sua storia recente: l’obiettivo è portare la spesa militare di Berlino 162 miliardi all’anno entro il 2029, mentre per rispondere all’assertività russa la Francia di Macron fissa il 2030 come orizzonte di rischio: sarà quello l’anno del possibile grande confronto in Europa?

E come se non bastasse, mentre l’Ue si interroga sul proprio futuro, dalla Casa Bianca di Trump arriva una lettera dai toni tutt’altro che diplomatici: minacce di dazi fino al 30% sui prodotti europei. Bruxelles trema, Tokyo si smarca, e l’Europa si scopre vulnerabile non solo militarmente, ma anche economicamente. Tanti temi caldi, per mettere in fila quanto successo nel mondo e quanto può essere saliente nelle settimane a venire. Il Weekly Digest è uno stimolo al pensiero aiutato dalle firme valide dei collaboratori di InsideOver: per non farsi trovare impreparati in un mondo che cambia, se ancora non ricevete la newsletter, è il momento giusto per abbonarsi. Vi aspettiamo numerosi.