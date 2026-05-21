I tempi sono quelli che sono e la Russia è (diventata) quello che è. Non dobbiamo quindi stupirci se rinasce qualche abitudine dei vecchi tempi sovietici, quando imperavano i cosiddetti “cremlinologi”, i giornalisti specializzati nel trarre conclusioni analizzando i posti assegnati a questo o quel dirigente sul Mausoleo di Lenin sulla Piazza Rossa in occasione delle parate o le onorificenze distribuire in questa o quella occasione. Chi si interessa a Vladimir Putin e alla sua cerchia, comunque, avrà notato che negli ultimi tempi gode di una certa visibilità un signore di nome Jurij Ushakov, che di lavoro fa l’assistente di Putin per la politica estera. Per essere un assistente, sia pure a quel livello, Ushakov, pur non essendo un chiacchierone, dice cose che pesano. Un paio di settimane fa questa: finché gli ucraini non si ritireranno dalla porzione della regione di Donetsk che ancora controllano sarà inutile che Russia, Ucraina e Usa si incontrino ancora. Ciaone al cosiddetto negoziato.

La posizione di assistente o consigliere del capo, soprattutto in una struttura di potere come quella che ruota intorno a Putin, può equivalere a simil maggiordomo o a bisbiglio da ascoltare. Ushakov è senz’altro della seconda categoria e la stampa internazionale ne ha preso atto. Secondo Politico, è il guru del Cremlino per quanto riguarda gli Usa. Dietro quella mascella da mastino, infatti, si cela un diplomatico di carriera con fiocchi e controfiocchi, che dal 2012 è una delle persone che stanno quotidianamente accanto a Putin. E che abbia saputo lavorarsi bene bene anche Jared Kushner, il genero di Trump, e l’ex immobiliarista Steve Witkoff, più volte mandati dalla Casa Bianca in avanscoperta al Cremlino. Comunque sia, Ushakov è stato la “voce” anche del summit Xi-Putin di Pechino, l’unico che, bene o male, abbia detto qualcosa di politicamente spendibile. D’altra parte, e checché se ne dica, la vecchia scuola della diplomazia russa ha ancora qualcosa da dire. E Putin lo sa.

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