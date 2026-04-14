InsideWar – US chiudono Hormuz | guerra aerea asimmetrica | Osservatorio PLA

Nella newsletter di questa settimana, la numero 70, InsideOver vi porta alcuni approfondimenti riguardanti i conflitti e le aree di crisi internazionale.

La cronaca ci obbliga a parlare di quanto sta accadendo nel Golfo, o per meglio dire nella “Terza Guerra del Golfo“. Gli USA, dopo il fallimento dei colloqui di Islamabad, hanno avviato il blocco dello Stretto di Hormuz. Una mossa che costerà loro caro, e non in termini economici.

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L’Iran nulla poteva davanti allo strapotere aereo statunitense sommato a quello israeliano. Teheran l’ha sempre saputo e ha deciso di giocare quella partita in modo diverso, mettendo a frutto una tattica che i pasdaran usano (e hanno utilizzato) per colpire sul mare: un conflitto asimmetrico. Di cosa si tratta?

Per Osservatorio PLA vi portiamo in un mare lontano ma al centro di una crisi internazionale che non trova soluzione, e che purtroppo resta sottotraccia: il Mar Cinese Meridionale. Cosa sta facendo la Repubblica Popolare Cinese? Perché quello che avviene in quel settore di globo è collegato a quanto accade nel Golfo?

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