Una guerra per Hormuz

Da almeno quattro giorni i raid in Iran sono ripresi con una certa intensità. Non si tratta di una situazione peculiare a quella vista nei mesi più caldi della guerra, visto che i bombardamenti statunitensi riguardano quasi esclusivamente le aree costiere affacciate sullo Stretto di Hormuz. Tuttavia, gli attacchi sono adesso costanti e ogni giorni vengono registrate almeno tra le due e le tre ondate di raid. La vera novità delle ultime ore riguardano gli attacchi registrati all’interno della provincia del Khuzestan, ossia l’area confinante con l’Iraq abitata dalla minoranza araba dell’Iran. I bombardamenti hanno preso di mira stabilimenti industriali e almeno un aeroporto.

🇺🇸🇰🇼🇮🇷 U.S. missiles launched from Kuwait just struck targets in Iran’s Khuzestan Province, southwest Iran.



That’s Iran’s main oil region,and the same area they’ve been firing ballistic missiles from at Gulf states.



Writer: Claudiopic.twitter.com/6vg1t4Cl7j — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 12, 2026

La risposta dell’Iran è grossomodo la stessa registrata nei mesi scorsi, caratterizzata dal lancio di missili e droni contro obiettivi statunitensi nei Paesi del Golfo e in altri della regione mediorientale. Gli abitanti di Kuwait, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Giordania hanno nuovamente ripreso “confidenza” con le allerte aree diramate tramite i servizi di emergenza e con le sirene di pericolo installate nelle principali città. L’impressione è che i futuri alti e bassi della guerra, saranno determinati unicamente dalla sorte del corridoio marittimo stretto tra l’Iran e i promontori della penisola arabica.