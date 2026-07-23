Ucraina: se il drone russo ti aspetta alla pompa

È stata molto osservata e studiata la campagna ucraina contro le infrastrutture energetiche della Russia, che ha portato a un calo del 20% nella raffinazione della benzina e del 40% nella produzione del diesel, prezioso anche per i macchinari agricoli. Poca attenzione, invece, è stata riservata agli attacchi che da mesi la Russia conduce, anche in questo caso con i droni, contro le stazioni di servizio dell’Ucraina, soprattutto in prossimità del fronte. Secondo fonti ucraine, a oggi sarebbero circa 250 le stazioni colpite e distrutte, anche se altre fonti ucraine tendono a ridimensionare la cifra…

Comunque sia, si capisce bene che non sono attacchi casuali ma collegati da un’unica strategia. La domanda è: quale? Colpire le pompe di benzina non produce certo lo stesso effetto di quando si danneggia una raffineria, e non interviene sul ciclo della produzione dei carburanti. Nemmeno ostacola le operazioni militari, non è che i carri armati si mettano in coda con le auto per fare il pieno. L’unica spiegazione veramente credibile è che, da parte dei russi, si tratti di una sorta di guerriglia psicologica per indebolire il morale degli ucraini…

Adottato questo punto di vista, si capisce meglio perché Vladimir Putin, qualche giorno fa, abbia dichiarato che, rispetto “agli atti terroristici del regime di Kiev la nostra risposta sarà sempre speculare”… È questa, a ben vedere, la vera escalation. Avremmo dovuto occuparci meno di improbabili (per fortuna!) scenari di guerra nucleare e un po’ di più di ciò che accade ai civili che, come ci documenta l’Onu, in questo scontro muoiono sempre di più.

Il dramma della guerra tra Russia e Ucraina non sta solo nelle pagine più importanti o negli eventi più clamorosi. Spesso si nasconde in aspetti solo all’apparenza secondari. Inside Russia, la newsletter dedicata alla Russia e ai Paesi vicini, cerca di esplorarli tutti. Non perdere l’occasione di riceverla puntuale ogni giovedì. versa è semplice: basta abbonarsi a InsideOver. Fallo subito!