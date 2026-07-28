InsideWar – Da Hormuz a Bab el-Mandeb, la crisi mediorientale soffia su un fuoco che infiamma i choke-point

Gli Houthi tornano a minacciare il Medio Oriente e questa volta il rischio va ben oltre un nuovo fronte di guerra. Dopo aver dichiarato che attaccheranno direttamente gli Stati Uniti qualora Washington sostenga militarmente l’Arabia Saudita, i ribelli yemeniti riportano al centro dello scenario uno dei punti più delicati del commercio mondiale: lo stretto di Bab el-Mandeb.

Se questa fondamentale via di comunicazione dovesse essere compromessa mentre resta aperta la crisi nello stretto di Hormuz, il sistema energetico e logistico globale potrebbe subire un colpo senza precedenti. Nel frattempo, emergono indiscrezioni secondo cui il Pentagono avrebbe deciso di sospendere la campagna di bombardamenti contro l’Iran dopo aver valutato che gli obiettivi più importanti sono ormai stati colpiti e che il consumo di preziosi missili intercettori rischia di compromettere la difesa delle forze statunitensi nella regione. Una scelta che apre nuovi interrogativi sulla strategia americana mentre Teheran continua a esercitare pressione attraverso i suoi alleati regionali. Perché gli Houthi rappresentano una minaccia così elevata nello stretto strategico di Bab el-Mandeb e cosa potrebbe accadere se si verificasse un altro blocco delle rotte marittime analogo a quello di Hormuz?

Nell’articolo principale di questa nostra newsletter analizziamo lo scenario in cui si inseriscono i ribelli Houthi e le possibili conseguenze economiche e militari di una crisi che potrebbe coinvolgere contemporaneamente due dei passaggi marittimi tra i più importanti del pianeta.

Le tensioni nel mondo, dopo una lunga fase di distensione, sono sempre più diffuse nelle latitudini e longitudini del globo soggetto al nuovo assetto multipolare. Per navigare in scenari tanto complessi, InsideWar, la newsletter che studia i cambiamenti dei conflitti e delle dinamiche militari, vuole offrire i punti di vista frutto delle analisi, la competenza e l’approfondimento di Paolo Mauri, Mauro Indelicato, e dell’autore della pubblicazione odierna. Per riceverla, abbonatevi a InsideOver e potrete essere informati attentamente sui principali campi di battaglia attuali e potenziali del mondo.