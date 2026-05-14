InsideUsa-Un’unica strategia, molti fronti

Cari lettori,

benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni.

Questa settimana, solo per gli abbonati, un pezzo che racconta la visita di Donald Trump a Pechino e la squadra che lo accompagna. Tra gli altri temi che abbiamo scelto di approfondire e che ho selezionato per voi:

Trump attacca lo Smithsonian, ovvero: patriottismo di Stato e nazionalismo contro libertà di ricerca

Trump in Cina: spiragli per la crisi iraniana

Dall’Ucraina al Golfo, l’arma più insidiosa è nascosta in un container. E gli Usa…

Groenlandia, la conquista Usa è già avvenuta ma nessuno la nota

File sugli Ufo rilasciati: operazione-trasparenza o operazione-abbaglio?

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