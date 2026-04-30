INSIDEUSA-Se gli Usa le “prendono” perfino da re Carlo

Cari lettori,

benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni.

Questa settimana, solo per gli abbonati, un pezzo che racconta la visita di Re Carlo, che in queste ore assume un valore che va oltre il cerimoniale: è il segnale di un rapporto speciale che Londra e Washington vogliono rilanciare in una fase di forti tensioni globali. Tra diplomazia, sicurezza e simboli, la monarchia britannica torna così a essere uno strumento di influenza internazionale.

Tra gli altri temi che abbiamo scelto di approfondire e che ho selezionato per voi:

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Potete trovarmi su Linkedin e Instagram come Francesca Salvatore o scrivermi all’indirizzo [email protected]. Per qualsiasi confronto, suggerimento o curiosità, sono qui pronta a leggere e rispondere!