Carissime lettrici, cari lettori,

Benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo!

Questa settimana vi parliamo dell’ottavo fronte di Israele, quello della propaganda, in modo particolare negli Usa. Mentre il sostegno americano a Israele tocca nuovi minimi storici, il governo di Netanyahu ha attivato una delle operazioni di lobbying straniero più costose in corso negli Usa. Secondo documenti depositati al Dipartimento di Giustizia, citati da Responsible Statecraft, Israele ha speso quasi 2 milioni di dollari solo su X (Twitter) e complessivamente 9,9 milioni attraverso la società Targeted Communications Global, controllata da Stagwell Group e gestita da strateghi repubblicani di primissimo piano come Brad Parscale (ex braccio destro di Trump).

La campagna principale, Freedom Not Terror, ha totalizzato oltre 224 milioni di visualizzazioni su YouTube con video che presentano Israele come baluardo della libertà religiosa, mentre contestualmente sono stati acquistati spazi pubblicitari su testate conservatrici come Breitbart e Daily Caller. A guidare l’operazione ci sono consulenti che non sempre dichiarano il loro doppio ruolo di agenti stranieri, e l’AD di Stagwell, Mark Penn, giustifica l’investimento così: «I giovani sono disinformati, ma possiamo riconquistarli». Come? Pagando. Ma funzionerà?

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