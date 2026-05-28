InsideUsa-Harris contro Newsom

Cari lettori,

benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni.

Questa settimana, solo per gli abbonati, un pezzo che racconta la possibile sfida tra Kamala Harris e Gavin Newsom per la nomination democratica del 2028. Tra gli altri temi che abbiamo scelto di approfondire e che ho selezionato per voi:

– Harris contro Newsom, la guerra per l’anima dei Democratici: il 2028 americano è già qui

– Iran-Usa. Guerra aperta o accordo minimale?

– Cittadino israeliano gestiva biolab illegale a Las Vegas, archiviate le accuse federali. Polemiche negli Usa

– Ieri il Giappone, domani la Cina? Perché gli USA riaprono le piste di atterraggio nel Pacifico Occidentale

– Intelligence Usa, si dimette anche Tulsi Gabbard: ora i guerrafondai non hanno più ostacoli

– Usa, l’incubo Dem: tra mini-Mamdani e superprogressisti alla Ocasio-Cortez, rischio sconfitta a novembre e nel 2028

Vuoi ricevere le nostre newsletter?



Abbonatevi a InsideUsa e continuate a sostenere InsideOver. Noi ci risentiamo giovedì prossimo, sempre qui.

Potete trovarmi su Linkedin e Instagram come Francesca Salvatore o scrivermi all’indirizzo [email protected]. Per qualsiasi confronto, suggerimento o curiosità, sono qui pronta a leggere e rispondere!