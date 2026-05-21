Carissime lettrici, cari lettori,

Benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo!

Nell’articolo riservato agli abbonati di questa settimana vi parliamo delle primarie repubblicane, con un occhio particolare a ciò che è accaduto in Kentucky. Ed Gallrein, ex capitano della Marina e pupillo di Donald Trump, ha vinto le primarie repubblicane in Kentucky – Quarto Distretto – contro il deputato uscente Thomas Massie nella sfida più costosa della storia per un seggio alla Camera (oltre 32 milioni di dollari), grazie al sostegno della Israel Lobby e di milionari pro-Tel Aviv.

Secondo un’inchiesta di Ken Klippenstein, la campagna di Gallrein è stata studiata per evitare dibattiti e interviste libere, costruendo una narrazione basata su apparizioni controllate e sul vago mantra dei dettagli “classificati” del suo passato. Tuttavia, emergono contraddizioni e soprattutto nei «buchi» nella vita dell’ex Navy Seal.

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