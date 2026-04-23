Carissime lettrici, cari lettori,

Benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo!

Nell’articolo riservato agli abbonati di questa settimana vi raccontiamo di come il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti stia sviluppando gli “Ice Glasses”, occhiali intelligenti in grado di identificare a distanza presunti immigrati irregolari attraverso l’accesso in tempo reale a vasti database biometrici governativi (con oltre 75 milioni di record). Sebbene presentati come strumento contro l’immigrazione clandestina, questi dispositivi – che sfruttano tecnologie già usate in Medio Oriente come riconoscimento facciale, impronte digitali e analisi dell’andatura – potrebbero essere facilmente riconvertiti per la sorveglianza generale di manifestanti, attivisti e cittadini comuni, anche all’insaputa delle persone.

Nonostante la portata potenzialmente rivoluzionaria e inquietante del progetto, secondo l’inchiesta di Ken Klippenstein l’opinione pubblica e la politica statunitense restano in un silenzio tombale.



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