InsideUsa-Distruttori di ponti

Cari lettori,

benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni.

Questa settimana, solo per gli abbonati, un pezzo che racconta ciò che doveva essere il simbolo della grande famiglia nordamericana: cemento, acciaio e tanta retorica sulla cooperazione tra alleati. Un ponte destinato a rendere più veloce il commercio tra Canada e Stati Uniti, ridurre il traffico sul vecchio collegamento Windsor-Detroit e dimostrare che, almeno in Nord America, la globalizzazione aveva ancora un indirizzo di casa.

Tra gli altri temi che abbiamo scelto di approfondire e che ho selezionato per voi:

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Potete trovarmi su Linkedin e Instagram come Francesca Salvatore o scrivermi all’indirizzo [email protected]. Per qualsiasi confronto, suggerimento o curiosità, sono qui pronta a leggere e rispondere!