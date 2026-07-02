InsideUsa-Dalle alghe di Trump alle criptovalute

Cari lettori,

benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni.

Questa settimana, solo per gli abbonati, un pezzo che racconta la bizzarra vicenda di un simbolo americano come la Reflecting Pool davanti al Lincoln Memorial – il grande specchio d’acqua sul quale si affaccia il luogo dove Martin Luther King Jr. pronunciò il celebre discorso I Have a Dream.

Tra gli altri temi che abbiamo scelto di approfondire e che ho selezionato per voi:

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Potete trovarmi su Linkedin e Instagram come Francesca Salvatore o scrivermi all’indirizzo [email protected]. Per qualsiasi confronto, suggerimento o curiosità, sono qui pronta a leggere e rispondere!