InsideUsa-Dalla “massima pressione” al grande accordo

Cari lettori,

benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni.

Questa settimana, solo per gli abbonati, un pezzo che racconta come esce il trumpismo dal memorandum con l’Iran. Tra gli altri temi che abbiamo scelto di approfondire e che ho selezionato per voi:

-Memorandum Usa-Iran: i falchi schiumano rabbia. Vance nel mirino

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-La Tilde, propaganda pro Usa multilingue: l’ultimo grimaldello del Pentagono per l’America Latina

-Trita Parsi nel mirino: Trump vuole deportare lo studioso critico della guerra Usa all’Iran

-Gli Usa ai minimi, ma la crisi energetica travolge le scorte di petrolio in tutto il mondo

-Usa e Iran, la pace che nasce dalla sfiducia

-La situazione in medio oriente dopo l’accordo Usa-Iran

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Potete trovarmi su Linkedin e Instagram come Francesca Salvatore o scrivermi all’indirizzo [email protected]. Per qualsiasi confronto, suggerimento o curiosità, sono qui pronta a leggere e rispondere!