Cari lettori,

benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni.

Questa settimana, solo per gli abbonati, un articolo che racconta l’America incastrata nel pantano iraniano. Mentre la Casa Bianca lascia filtrare ottimismo su un possibile accordo e su negoziati in corso mediati da attori regionali, sul terreno la pressione militare aumenta: Washington ha rafforzato il blocco navale contro l’Iran, arrivando a minacciare esplicitamente l’uso della forza contro le navi che tentano di violarlo. Allo stesso tempo, proseguono contatti indiretti per estendere una tregua fragile, con nuovi round negoziali in preparazione.

Tra gli altri temi che abbiamo scelto di approfondire e che ho selezionato per voi:

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Potete trovarmi su Linkedin e Instagram come Francesca Salvatore o scrivermi all’indirizzo [email protected]. Per qualsiasi confronto, suggerimento o curiosità, sono qui pronta a leggere e rispondere!