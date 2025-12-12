InsideOsint – Usa l’Osint per geolocalizzare un top 10 ricercato internazionale e fornire le prove all’Interpol

Nel mondo delle indagini digitali capita più spesso di quanto si pensi: un’attività di training, se affrontata con metodo ed esperienza, può portare molto più lontano di quanto previsto. È quello che è successo a Valerii Gribovski, Risk Intelligence and Due Diligence consultant, durante una maratona OSINT organizzata da OSINT Industries.



Il task finale ruota attorno a un nome presente nella lista delle Red Notice di INTERPOL: individui ricercati a livello internazionale per reati gravi. L’obiettivo ufficiale è didattico, dimostrare la capacità di raccogliere informazioni pubbliche su un soggetto noto. Nulla di più.

O almeno, così sembra all’inizio.

Gribovski decide di non fermarsi al minimo indispensabile richiesto dalla prova. Segue un’intuizione, poi un’altra. Incrocia profili, confronta immagini, verifica dettagli apparentemente secondari. Il lavoro si allunga per ore. Quello che emerge, però, è un quadro sorprendentemente coerente.

Utilizzando solo social network, motori di ricerca e strumenti OSINT, riesce a individuare un profilo Facebook attivo che sembra appartenere proprio al soggetto ricercato. Le informazioni non sono storiche o obsolete: sono aggiornate, recenti, quotidiane. Foto pubblicate di recente, riferimenti professionali, interazioni con altri utenti.

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Da quel punto in poi, il tracciato investigativo si consolida. Emergono il nome completo, un numero di telefono, la città di residenza attuale e il settore di attività. L’analisi delle immagini e dei contesti consente infine di arrivare a una localizzazione precisa.



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Il corso OSINT: le fonti aperte per le indagini digitali di InsideOver nasce per questo: fornire strumenti, metodo e mentalità per leggere il rumore di fondo del web e trasformarlo in informazione. Il resto – come dimostra questa storia – può arrivare molto più lontano di un’esercitazione.



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