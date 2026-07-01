InsideAsia – Un’estate di fuoco

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di questa settimana parla dell’estate di fuoco che sta affrontando l’Asia. Le aree più critiche coincidono con il Sud Est Asiatico, a cavallo tra India e Thailandia, dove l’effetto combinato del caldo elevatissimo e della siccità ha trasformato l’intera regione in un inferno a cielo aperto. Preoccupante la situazione anche in Cina, Corea del Sud e Giappone, dove le temperature sono da record e i livelli di umidità estremi. Due i problemi: il primo riguarda la salute delle persone, il secondo è invece inerente alle conseguenze economiche (soprattutto sul fronte agricolo) di una simile condizione prolungata.



Riflettori poi puntati sul terrorismo islamico che torna a preoccupare la Cina – emblematici gli attentati contro gli investimenti del Dragone in Pakistan e Afghanistan – sulle aziende spaziali d’oltre Muraglia che hanno lanciato la sfida a SpaceX di Elon Musk e, in ultima battuta, al sogno infranto di Xi Jinping di trasformare il suo Paese in una potenza del pallone (gli Usa ci sono invece riusciti, almeno a giudicare dal Mondiale).



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