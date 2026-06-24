InsideAsia – Lo yuan nel mirino dell’Ue

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di questa settimana parla delle tensioni valutarie che stanno attraversando l’Europa. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che la Cina sta “inondando i mercati” attraverso l’uso di “elevati sussidi” e ha aggiunto che “sovvenzionare le sovraccapacità” insieme a una “valuta non liberamente convertibile non è accettabile”. Nel mirino di Merz c’è lo yuan cinese, a suo avviso valuta sottovalutata del 30%, ben al di sopra della stima del Fondo Monetario Internazionale (pari a “circa il 16%). La soluzione? Leggete la newsletter per scoprirlo…

Dedichiamo poi spazio al nuovo “momento Sputnik” che ha colpito gli Usa, con la Cina che sta surclassando gli Stati Uniti sul fronte delle neuroscienze, al contributo di Pechino in Congo per aiutare le autorità locali a contenere Ebola e, infine, al miracolo economico della Corea del Nord esaltato… dai media statunitensi come il New York Times e il Wall Street Journal.

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