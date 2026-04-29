InsideAsia – Le nuove frecce dell’export cinese

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di questa settimana è dedicata all’economia cinese, o meglio, alla recente trasformazione che ha trasformato l’export del Dragone. Nonostante i dazi di Donald Trump, gli affari commerciali di Pechino continuano a prosperare un po’ in tutto il mondo (anche in Occidente). Dopo i prodotti manifatturieri a basso costo, l’hi-tech e il recente exploit delle auto elettriche, hanno da poco messo radici i tre nuovi pilastri del Made in China: catene di ristoranti di hotpot, marchi di bubble tea e brand di abbigliamento sportivo. Nell’articolo dedicato ai nostri abbonati vi spieghiamo che cosa sta succedendo sotto ai nostri occhi.

Dedichiamo poi spazio ad altri tre dossier scottanti. Il primo riguarda il Giappone che torna ad esportare armi potenzialmente letali. Il secondo analizza le ultime tensioni tra Corea del Sud e Stati Uniti, mentre il terzo affronta l’idea di Cina e Thailandia di costruire un ponte terrestre per bypassare lo Stretto di Malacca.

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