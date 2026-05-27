InsideAsia – L’ascesa di Miniso

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di questa settimana è dedicata all’ascesa del nuovo re dei giocattoli Made in China. Non stiamo parlando di Pop Mart e dei suoi Labubu, ma di un altro player ormai pronto a prendersi il centro della scena. I riflettori sono puntati su Miniso, la catena con sede a Guangzhou specializzata nella vendita di giocattoli, gadget, cancelleria e prodotti di lifestyle che può contare su oltre 7.700 punti vendita in oltre 100 Paesi (Italia compresa). Vi spieghiamo come ha fatto a trasformarsi in un impero globale (e pure redditizio).

Dedichiamo poi spazio alla strategia delle case automobilistiche cinesi per piantare solide radici in Europa e limitare al massimo gli effetti derivanti da guerre commerciali e tensioni internazionali, alle ultime riforme varate da Xi Jinping per modificare il settore dell’istruzione oltre la Muraglia e, infine, all’analisi del canale di Pinglu, ossia l’ultimo progetto infrastrutturale lanciato da Pechino per collegare il suo entroterra al Sud Est Asiatico (con l’obiettivo di stimolare l’economia)

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