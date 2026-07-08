InsideAsia – L’all-in della Corea del Sud sull’Ia

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di oggi è dedicata alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale in corso in Corea del Sud. Il governo guidato da Lee Jae Myung ha presentato piani per investimenti di almeno 880 miliardi di dollari per rafforzare le capacità nazionali nella produzione di chip e nell’Ia. Tutto questo fa parte dei cosiddetti Tre Mega Progetti di Seoul, ovvero tre progetti paralleli volti a sviluppare nuovi poli di produzione di semiconduttori, centri dati e tecnologie robotiche.

Dedichiamo poi spazio alla strategia diplomatica dell’India, impegnata a costruire un mondo multipolare dialogando con più attori contemporaneamente, al Mercosur interessato a chiudere importanti accordi commerciali con Giappone e Cina, e alla diatriba che sta prendendo forma in Germania, dove è in corso uno “scontro” tra la comunità imprenditoriale e il governo su come intrattenere i rapporti con Pechino.

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