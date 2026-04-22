InsideAsia – La strategia multipolare del Vietnam

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di questa settimana è dedicata alla strategia multipolare del Vietnam. Mentre infuria la guerra in Medio Oriente, Hanoi sta cercando di muoversi su più tavoli nel tentativo di sviluppare rapporti diplomatici ed economici tali da consentire alla propria economia di non perdere slancio in un momento di crescita favorevole. Il leader vietnamita, To Lam, ha appena incontrato Xi Jinping in Cina. Una delegazione politica ha invece fatto tappa in Italia e in Vaticano, prima di partecipare alla 152esima sessione dell’Unione interparlamentare in Turchia.

Dedichiamo poi spazio alla Corea del Nord di Kim Jong Un, attivissimo nel rafforzare le relazioni con Cina, Russia e Bielorussia. A cosa punta Pyongyang? Trovate tutto nella newsletter. Così come trovate un focus sul boom delle armi sudcoreane in Polonia e un approfondimento sul viaggio in Cina di Antonio Tajani.

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