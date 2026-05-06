InsideAsia – La rivincita di Kim Jong Un

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di questa settimana è dedicata allo “strano trionfo di Kim Jong Un”. Le virgolette sono emblematiche perché queste sono le esatte parole utilizzate dalla prestigiosa rivista Foreign Affairs, secondo la quale la strategia statunitense per contenere la Corea del Nord è fallita. La pressione di Washington non ha avuto effetti, tanto che Pyongyang si è rafforzata sia militarmente che, in maniera ancora più inaspettata, diplomaticamente. E adesso? Il dossier nordcoreano è sparito dall’agenda di Donald Trump, impegnato nella guerra in Medio Oriente, nelle tensioni con l’Europa e in America Latina.

Dedichiamo poi spazio, a proposito di strategie, al nuovo piano imbastito dal Giappone per ricalibrare la propria posizione nello scacchiere dell’Asia-Pacifico – Tokyo ha rafforzato i rapporti con Vietnam, Australia e altri partner locali, di pari passi con un riarmo che sta modernizzando l’apparato difensivo nipponico – e a quello avallato dalla Corea del Sud, impegnata a stringere legami e intese regionali (tanto commerciali, quanto energetiche) per limitare gli effetti economici della guerra in Iran. Nel frattempo la Cina ha avviato una campagna per debellare una piaga insita nel proprio sistema economico: le aziende zombie, ossia le imprese che drenano risorse senza produrre utili o vantaggi.

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