InsideAsia – La crisi di Samsung

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di questa settimana è dedicata alla grave crisi che sta scuotendo Samsung. Il colosso hi-tech della Corea del Sud rischia di dover fare i conti con uno sciopero di 18 giorni organizazto dal suo più grande sindacato (47.000 lavoratori). L’agitazione, iniziata a causa di controversie sulla ripartizione degli utili e sui bonus, potrebbe concretizzarsi in un maxi blocco a partire dal 21 maggio a meno che le parti non riusciranno a raggiungere un accordo. Il governo teme ripercussioni a cascata sull’intera economia nazionale, visto che Samsung rappresenta il 12,5% del pil del Paese.

Dedichiamo poi spazio all’incontro andato in scena a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Pochi i passi in avanti concreti ottenuti (dossier agricolo e poco altro), tanti i dubbi ancora sul tavolo (a partire da Taiwan). Nel frattempo il primo ministro indiano Narendra Modi è impegnato in un tour che ha toccato gli Emirati Arabi Uniti e che è poi proseguito in Europa: prevista anche una tappa in Italia. Riflettori puntati, infine, sulla risposta dell’Asean alla crisi energetica derivante dalla guerra in Medio Oriente che ha scosso l’economia regionale.

Abbonatevi alla nostra testata per ricevere InsideAsia e continuate a supportare InsideOver. Noi ci vediamo, sempre qui tra sette giorni esatti. Ah, dimenticavo, ecco il mio profilo X: @Fede0fede. Per qualsiasi richiesta, suggerimento o domanda, non esitate a contattarmi!