Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di oggi è dedicata all’ultima iniziativa lanciata dalla Cina sul fronte dell’intelligenza artificiale. A Shanghai è stato siglato l’accordo per dare vita alla World Artificial Intelligence Cooperation Organization (Waico), un’organizzazione internazionale promossa da Pechino con l’obiettivo dichiarato di favorire la cooperazione globale sull’Ia, la condivisione di tecnologie e la definizione di regole comuni per un suo sviluppo “sicuro, equo e vantaggioso”. Dietro a queste parole c’è una chiara ed evidente sfida lanciata agli Usa.

Dedichiamo poi spazio allo strano viaggio a Taiwan di un signore della guerra del Myanmar (cosa ci faceva a Taipei insieme a un alto funzionario del governo di William Lai?), alla trasferta in Corea del Nord di Wang Huning, l’ideologo di Xi Jinping, e alla storia dell’ex ministro del premier ungherese Viktor Orban diventato dirigente del colosso automobilistico BYD.

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