InsideAsia – Il ritorno del “Terzo Fronte” cinese

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo!

La puntata di questa settimana è dedicata al ritorno del “Terzo Fronte” in Cina. Questo era il nome dato da Mao Zedong al piano che, negli anni ’60, ha spostato e sviluppato industrie strategiche (e basi militari) nelle regioni interne e montuose della Cina, lontano dalle coste. Qualcosa di simile sta avvenendo anche oggi. Pechino, mentre nel mondo infuriano due guerre (quella in Medio Oriente e quella in Ucraina), dà l’impressione di voler riesumare questa strategia da Guerra Fredda…

Dedichiamo poi spazio al Myanmar, dove si sta facendo strada un nuovo leader militare, Ye Win Oo, del quale abbiamo parlato in maniera approfondita. Riflettori, infine, puntati sulla diplomazia energetica della Russia in Asia e del piano di pace proposto da Cina e Pakistan per il cessate il fuoco in Medio Oriente.

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