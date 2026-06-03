InsideAsia – Il risveglio economico di Hong Kong

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di questa settimana parla del risveglio di Hong Kong. Nonostante la crisi energetica globale scatenata dalla guerra in Iran, l’economia dell’ex colonia britannica ha registrato la crescita più rapida degli ultimi quasi cinque anni, grazie a un’insaziabile domanda di intelligenza artificiale e a un aumento sia dei consumi che degli investimenti. Ecco che cosa sta succedendo nella megalopoli cinese, tra Ipo da record e numeri inaspettati.

Dedichiamo poi ampio spazio alla riforma varata del Giappone per trasformare i suoi servizi segreti, con Tokyo che sta creando un’agenzia d’intelligence sul modello della Cia, alle strane mosse degli Usa nelle Filippine (con la creazione di una controversa zona di produzione ad alta tecnologia nell’isola di Luzon) e al recente viaggio in India del segretario di Stato Usa, Marco Rubio (sì, Washington ha paura di “perdere” Delhi).

Abbonatevi alla nostra testata per ricevere InsideAsia e continuate a supportare InsideOver. Noi ci vediamo, sempre qui tra sette giorni esatti. Ah, dimenticavo, ecco il mio profilo X: @Fede0fede. Per qualsiasi richiesta, suggerimento o domanda, non esitate a contattarmi!