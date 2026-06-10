InsideAsia – Il nuovo impero di Alibaba

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di questa settimana parla della trasformazione dell’impero di Alibaba. L’azienda fondata da Jack Ma sta progressivamente abbandonando l’e-commerce per puntare sull’intelligenza artificiale. Non a caso è in corso una profonda ristrutturazione dell’intero gruppo. Il ramo Alibaba Ai Future Research Institute, per esempio, si concentrerà sulla ricerca di frontiera nell’Ia e sulle scoperte tecnologiche di prossima generazione. La holding del gruppo ha invece istituito una nuova unità denominata Token Foundry. Cosa significa? Ve lo spieghiamo nell’articolo preparato per voi in esclusiva.

Dedichiamo poi spazio alle colture sperimentali della Cina, in particolar modo alle innovazioni del Dragone in campo agroalimentare, al fiorente flusso di armi che continua a muoversi tra Israele e India e, infine, al rischiso abbraccio tra Palantir e il Giappone.

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