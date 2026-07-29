InsideAsia – Il momento della verità per l’India

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di oggi è dedicata alle proteste che hanno scosso l’India. Nessuno era mai riuscito a infrangere l’aura di Narendra Modi come i ragazzi del Cockroach Janta Party (Cjp), ovvero del Partito del Popolo degli scarafaggi. La protesta della generazione Z che ha costretto un ministro alle dimissioni è lo specchio di un malessere molto profondo. E che, se non curato a dovere, rischia di travolgere l’intero Paese.

Dedichiamo poi spazio alla Cina che torna a puntare sulla Libia con accordi economici e finanziari molto interessanti, allo strano viaggio in Thailandia e Cambogia del capo dell’Fbi, e, infine, a una recente mossa degli Usa che ha fatto infuriare la Corea del Sud.

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