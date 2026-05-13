InsideAsia – Gli eredi del K-Pop

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di questa settimana è dedicata all’intrattenimento musicale asiatico, un enorme (e ricchissimo) settore fin qui mosso per lo più dalle star del K-Pop. Il vento sta però cambiando perché, oltre agli idol di Seoul, si moltiplicano i gruppi non sudcoreani finiti sotto i riflettori grazie a hit globali. L’ultimo arriva dall’Indonesia, si chiama No Na e sogna grandi palcoscenici. Vi spieghiamo quali sono le nuove tendenze e chi sono i protagonisti da tenere d’occhio.

Dedichiamo poi ampio spazio alle maxi proteste in Giappone contro la modifica della costituzione pacifista voluta dalla premier Takaichi Sanae e all’all-in della destra nazionalista di Narendra Modi che, dopo l’ultimo successo in Bengala, domina quasi tutta l’India. Concludiamo con quanto è successo in Cina, dove un tribunale locale ha stabilito che le aziende non possono licenziare o ridurre stipendi per sostituire i lavoratori con l’IA.

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