InsideAsia – Cosa succede a Pop Mart

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo

La puntata di questa settimana è dedicata a Pop Mart, il nuovo re cinese dei giocattoli che ha incantato il mondo con i suoi personaggi da collezione. Soltanto un anno fa eravamo qui a raccontare l’ascesa (in primis economica) di questa azienda, un’ascesa culminata con l’avvento dei Labubu. Oggi il titolo di Pop Mart in Borsa è crollato di oltre il 30% in cinque sedute e gli ultimi risultati trimestrali dimostrano un calo, non solo di hype ma anche di affari. In più c’è un altro lato oscuro da considerare che pochi avevano analizzato: l’ondata di rifiuti generata dalle famigerate Blind Box.

Dedichiamo poi spazio a MizarVision, spiegando chi c’è dietro alla start-up tecnologica cinese che sta letteralmente monitorando i movimenti delle forze armate Usa in Medio Oriente con informazioni molto dettagliate. Spazio anche alla diplomazia che sta lentamente prendendo forma attorno a Taiwan: la leader del Kuomintang è volata a Pechino per incontrare Xi Jinping, con il leader cinese che a sua volta incontrerà presto Donald Trump. Chiudiamo, infine, con l’Isis-K che sta ormai prendendo di mira gli interessi del Dragone in Asia centrale: per quale motivo? Scopritelo leggendo InsideAsia.

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