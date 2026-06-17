InsideAsia – C’è anche la Cina… ai Mondiali di calcio

Carissime lettrici, cari lettori,



ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo.

La puntata di questa settimana parla della sorprendente presenza della Cina ai Mondiali di calcio in fase di svolgimento negli Stati Uniti, in Canada e in Messico: pur assente sul campo, Pechino è protagonista dietro le quinte grazie ai suoi sponsor, a un arbitro e persino alla produzione del pallone ufficiale del torneo.

Dedichiamo poi spazio alla visita in Italia del presidente sudcoreano Lee Jae Myung e al rafforzamento delle relazioni tra Roma e Seoul; all’ondata di caldo estremo che sta colpendo l’Asia Meridionale, con India e Pakistan tra i Paesi più colpiti; e alle nuove misure adottate dagli Stati Uniti contro le Big Tech cinesi, ultimo capitolo della competizione tecnologica tra Washington e Pechino.

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