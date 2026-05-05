I trader italiani si danno appuntamento a Modena

Traders di borsa di tutto il mondo: unitevi! Con la diffusione dei conti on line e delle piattaforme di trading ormai la figura dello “speculatore di Borsa” o meglio del trader di Borsa è diventata una onorata professione come il medico, l’avvocato o l’idraulico. Ma c’è chi 30 anni fa ha anticipato i tempi e dal cuore della provincia di Modena ha iniziato a diffondere via fax ogni giorno un giornale con raccomandazioni e commenti operativi di Borsa.

LombardReport.com srl, società sassolese, celebra il prossimo sabato 9 maggio i suoi 30 anni di attività con un convegno ad accesso gratuito all’Hotel des Arts RHM di Baggiovara. Qui si sono dati appuntamento i 16 redattori del giornale provenienti da tutta Italia che incontreranno gli oltre 400 lettori abbonati in un susseguirsi di interventi sulle tecniche di trading, la psicologia operativa e i meccanismi spesso astrusi di funzionamento dei mercati finanziari. LombardReport.com è un vero e proprio giornale di Borsa, dove ogni giorno trader di chiara fama, analisti finanziari e giornalisti di Borsa commentano con analisi operative i mercati finanziari. Fondatore del giornale e oggi direttore responsabile è il sassolese Emilio Tomasini, una delle figure più note a livello internazionale del trading di Borsa, già per oltre 4 lustri professore a contratto di Finanza Aziendale all’Università degli Studi di Bologna.

“Il giornale è iniziato quasi per gioco da un gruppo di trader modenesi – racconta Tomasini con un briciolo di commozione – che a metà degli anni ’90 si sono riuniti per scambiarsi idee ed esperienze. Da lì il passo a condividerle su un foglio quotidiano è stato breve. Allora Internet era agli albori mentre il fax era uno strumento diffuso in tutte le famiglie ed aziende italiane. Di sera scrivevamo il giornale e di notte automaticamente lo mandavamo in serie via fax a tutti gli abbonati”.

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Il giornale nel corso degli anni si è imposto come l’unica testata in Italia che affronta con la serietà che gli è dovuta la finanza operativa. Possono scrivere sul giornale solo trader ed analisti di comprovata esperienza che in ogni caso si devono sbilanciare sui loro punti di vista: “Non vogliamo pubblicare articoli vaghi e senza riferimenti di prezzo. I nostri lettori vogliono il sangue, vogliono sapere quali azioni faranno meglio delle altre e quindi i nostri redattori sono obbligati a sbilanciarsi. Per avere una informazione gattopardesca e senza sapore prego rivolgersi altrove” spiega ancora Tomasini. Oggi il giornale conta quasi 40.000 lettori free che ricevono ogni settimana la mail free che raccoglie i migliori articoli della testata e oltre 400 lettori abbonati paganti che accedono sul sito ai contenuti premium.

Per celebrare il trentennale del giornale a tutti i partecipanti al convegno verrà regalato un bag shopper con alcuni libri di trading. Per partecipare al convegno occorre registrarsi su www.lombardreport.com o mandare una email a [email protected]. Solo 160 posti disponibili.

“Stiamo andando in overbooking e quindi è necessario prenotare un posto – spiega Tomasini – perché questi eventi di solito si tengono a Milano o Roma e per la provincia italiana è veramente un evento eccezionale”. Si tratta ormai della terza edizione di questo convegno che negli anni scorsi ha fatto registrare il tutto esaurito.

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