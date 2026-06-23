Per oltre quarant’anni la tecnologia stealth è stata uno dei principali simboli della superiorità militare delle grandi potenze. Realizzare velivoli difficilmente individuabili dai radar richiedeva investimenti miliardari, infrastrutture industriali avanzate e competenze tecnologiche possedute soltanto da un ristretto numero di Stati. Oggi qualcosa sembra cambiare. La comparsa sul mercato della linea XRAM-C, sviluppata dall’azienda asiatica Star-Navi, suggerisce che una parte della riduzione della firma radar possa essere trasformata in un prodotto industriale acquistabile, trasportabile e applicabile anche su piattaforme già esistenti. Non si tratta di rendere invisibili droni, imbarcazioni o aeromobili. Questa rappresentazione appartiene più alla propaganda che alla fisica. Tuttavia, la possibilità di ridurre la riflettività radar mediante un semplice trattamento superficiale apre interrogativi strategici che vanno ben oltre il valore tecnico del prodotto. Il punto centrale non è il coating in sé. È la possibile democratizzazione della bassa osservabilità.

Perché i radar restano vulnerabili

Le moderne architetture di difesa si fondano su una logica apparentemente semplice: individuare, classificare e neutralizzare una minaccia prima che raggiunga l’obiettivo. Nel caso dei droni, il radar rappresenta spesso il primo anello della catena. Se un velivolo viene rilevato con ritardo, l’intero sistema difensivo perde tempo prezioso. La classificazione diventa più difficile, la finestra di reazione si riduce e aumenta il rischio che l’obiettivo riesca a penetrare le difese. In questo contesto anche una riduzione parziale della firma radar può produrre effetti significativi. Un piccolo UAV possiede già una superficie radar molto contenuta rispetto a quella di un caccia o di un missile da crociera. Se a questa caratteristica si aggiunge un materiale capace di assorbire una parte dell’energia elettromagnetica, il risultato può essere una compressione dei tempi di individuazione. Non è invisibilità. È vantaggio tattico. Ed è proprio questo aspetto che interessa maggiormente gli apparati militari.

La vera novità: lo stealth come componente commerciale

Per decenni la riduzione della traccia radar è stata incorporata direttamente nella progettazione della piattaforma. Oggi il paradigma potrebbe mutare. Se un coating può essere applicato successivamente alla costruzione del drone, la bassa osservabilità cessa di essere una caratteristica esclusiva del produttore e diventa una funzione aggiuntiva acquistabile sul mercato. È una differenza enorme. La logica è simile a quella che ha trasformato il settore dei droni stessi. In passato servivano programmi statali complessi; oggi molte capacità sono ottenibili attraverso componenti modulari reperibili nella filiera civile. Lo stesso fenomeno potrebbe verificarsi nel settore delle firme elettromagnetiche. In termini economici si assiste a una progressiva trasformazione della stealth technology da prodotto finale a componente industriale.

La partita del Global South

L’aspetto più delicato riguarda il cosiddetto Global South. Molti Paesi emergenti non possiedono risorse sufficienti per sviluppare autonomamente velivoli stealth, ma possono acquisire droni commerciali, sistemi di navigazione, sensori e componentistica dual use. In questo contesto, un coating radar-assorbente rappresenta un moltiplicatore di capacità relativamente accessibile. La questione non riguarda soltanto le forze armate regolari. Nella storia recente delle tecnologie dual use, la distanza tra mercato legale e mercato grigio è spesso risultata inferiore a quanto immaginato dai regolatori. Broker internazionali, triangolazioni commerciali, società intermediarie e reti di procurement parallele hanno consentito a numerosi attori di aggirare controlli formali e restrizioni all’esportazione. Per questo motivo il vero rischio geopolitico non consiste nell’esistenza del prodotto, ma nella sua eventuale diffusione incontrollata.

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La risposta della Cina e la geopolitica delle filiere

La vicenda evidenzia anche un altro fenomeno. La Cina non esporta più soltanto prodotti finiti. Sempre più spesso esporta moduli tecnologici, ossia elementi che consentono ai clienti di costruire capacità autonome. Batterie, sensori ottici, software di navigazione, droni, apparati di comunicazione e ora anche materiali destinati alla gestione della firma radar. Questa strategia rafforza il peso industriale cinese nei mercati emergenti e riduce la dipendenza da fornitori occidentali. Dal punto di vista geopolitico il controllo delle filiere tecnologiche sta assumendo un’importanza pari, se non superiore, a quella del controllo delle materie prime. Chi controlla i componenti controlla anche la capacità degli altri di costruire sistemi complessi.

L’inevitabile corsa all’adattamento

La comparsa di materiali come XRAM-C non segna la fine del radar. Piuttosto, accelera una trasformazione già in corso. Le difese del futuro saranno sempre meno basate su un singolo sensore e sempre più fondate sulla combinazione di radar multi-banda, sistemi elettro-ottici, rilevatori infrarossi, sensori acustici, intercettazione delle emissioni radio e algoritmi di fusione dati. La sfida sarà costruire reti capaci di compensare le debolezze di ciascun elemento. In altre parole, alla proliferazione delle tecnologie di occultamento seguirà inevitabilmente una proliferazione delle tecnologie di rilevamento. È la stessa dinamica che ha caratterizzato ogni rivoluzione militare della storia moderna.

Il vero significato strategico

L’errore più grande sarebbe considerare XRAM-C una semplice vernice speciale. Le tecnologie militari raramente cambiano il mondo per le loro prestazioni assolute. Lo fanno quando diventano accessibili a un numero crescente di attori. Il drone commerciale ha trasformato il campo di battaglia non perché fosse il sistema più avanzato disponibile, ma perché era economico, replicabile e facilmente adattabile. La stessa logica potrebbe applicarsi ai materiali radar-assorbenti. Se la riduzione della firma radar entra definitivamente nel mercato dei componenti, la soglia d’accesso a capacità un tempo riservate alle grandi potenze si abbasserà ulteriormente. Non assisteremo alla fine della superiorità tecnologica occidentale né alla scomparsa dei radar. Ma potremmo trovarci davanti a un fenomeno altrettanto importante: la progressiva diffusione di strumenti che rendono più difficile distinguere il confine tra capacità strategiche di alto livello e tecnologie ormai alla portata di attori molto meno sofisticati. Ed è proprio questa evoluzione, più ancora delle prestazioni dichiarate del prodotto, che merita l’attenzione di analisti, governi e apparati di sicurezza.