“Vi racconto i veri obiettivi di Biden in Ucraina”

“Se la Russia dovesse vincere in Ucraina, ci saranno conseguenze a livello globale, come a Taiwan. È probabile che la Cina stia già fornendo armi ai russi”. E ancora: “L’opinione pubblica americana è stanca della guerra”. Parola di Michael C. Kimmage, professore e presidente di Dipartimento presso la Catholic University of America di Washington, DC. Specializzato nella storia della Guerra Fredda, nella storia diplomatica degli Stati Uniti del ventesimo secolo e delle relazioni USA-Russia, Kimmage ha prestato servizio nello staff di pianificazione politica presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dove si è occupato del dossier russo-ucraino. Collabora con diverse riviste, tra le quali The National Interest. Lo abbiamo raggiunto per porgli qualche domanda sul presente e sul futuro del conflitto in Ucraina.

Professore, quali sviluppi pensa ci saranno sul piano strategico-militare in Ucraina per questa primavera? La situazione appare di sostanziale stallo.

Penso che la situazione più fluida che di stallo. Ovviamente ci sono stati pesanti combattimenti intorno a Bakhmut. La Cina si è inserita nel conflitto in modi nuovi: diplomaticamente (per ora) ma forse militarmente (in futuro). Tutti gli occhi sono puntati sulla controffensiva ucraina, che, se dovesse essere ovvia, cercherà di aprire un varco verso la Crimea, nelle vicinanze di Melitopol. Ma l’offensiva ucraina nell’autunno del 2023 potrebbe riservare delle sorprese, il che significa un’offensiva mirata più a Luhansk o alla Crimea. A livello strategico, l’Ucraina deve dimostrare di poter riconquistare il territorio. Ciò sarà importante per il morale e sarà essenziale per mantenere il sostegno occidentale. Se l’opinione pubblica occidentale iniziasse a vedere la guerra come perdente, ciò potrebbe portare a una diminuzione del sostegno all’Ucraina o a pressioni per concluderla con un accordo di qualche tipo. Ciò rende molto alta la posta in gioco rispetto a ciò che può accadere in primavera per l’Ucraina. La Russia cercherà di arrangiarsi nella speranza che il tempo sia dalla sua parte.

Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande sostenitore degli ucraini nell’assistenza militare all’Ucraina. Qual è l’obiettivo dell’amministrazione Biden?

L’amministrazione Biden ha tre obiettivi fondamentali con la sua assistenza all’Ucraina. Il primo è la conservazione dell’indipendenza e della sovranità ucraina. Questo è esattamente ciò che la Russia stava cercando di mettere in pericolo con la sua invasione. In gioco c’è il funzionamento delle istituzioni statali e il mantenimento di un governo eletto democraticamente. Ciò conta enormemente per il futuro dell’Europa e anche a livello globale. Se la Russia dovesse estinguere la statualità ucraina, l’effetto dimostrativo sarebbe considerevole e potrebbe avere un impatto su crisi lontane dall’Ucraina, ad esempio per quanto riguarda Taiwan. In secondo luogo, l’amministrazione Biden è desiderosa di difendere lo status quo della sicurezza in Europa (al di fuori dell’Ucraina). È essenziale che la NATO non sia compromessa da questo conflitto: e in questo senso l’ingresso della Finlandia e il probabile ingresso della Svezia nell’alleanza NATO è sia un cambiamento dello status quo che un rafforzamento dello status quo. In terzo luogo, l’amministrazione Biden sta cercando di contenere la potenza militare russa, prima di tutto in Ucraina – per impedire alla Russia di avanzare – ma anche in Europa e attraverso sanzioni e fornitura di assistenza militare all’Ucraina per degradare la capacità russa di fare la guerra. Secondo questi standard, l’amministrazione Biden ha avuto un notevole successo lungo queste tre linee negli ultimi 14 mesi. Prima di tutto in Ucraina – per impedire alla Russia di avanzare – ma anche in Europa e attraverso sanzioni e fornitura di assistenza militare all’Ucraina per degradare la capacità russa di fare la guerra.

Il cosiddetto “piano di pace” cinese per l’Ucraina potrebbe essere un punto di partenza per un negoziato o no?

Non dovrebbe esserlo. Il piano di pace cinese non è molto più di un riciclaggio dei punti proposti dai russi. Potrebbe avere un valore di pubbliche relazioni per la Cina, posizionando Pechino come un pacificatore; ma non ha alcun sostegno nella stessa Ucraina, e ovviamente Kiev deve firmare qualsiasi piano di pace significativo per l’Ucraina stessa. Mette in risalto il fatto che la Cina stia facendo parecchio per mantenere a galla l’economia russa, e potrebbe benissimo entrare direttamente in guerra: è probabile che la Cina stia già fornendo materiale alla Russia. La Cina vede la guerra come un drenaggio delle risorse militari degli Stati Uniti, come un problema che grava utilmente sui singoli stati nazionali europei e sull’Europa come blocco e come un’opportunità per aumentare la dipendenza russa dalla Cina. La Cina potrebbe non essere contraria a un eventuale accordo, in termini cinesi, ma attualmente sta approfittando della guerra, e probabilmente cercherà di prolungare la guerra. Il suo piano di pace deve essere compreso in questo contesto più ampio.

Qual è il rapporto tra Russia e Cina in questo momento? Putin ha consegnato a Pechino le chiavi del suo Paese?

Putin non ha consegnato a Pechino le chiavi del suo Paese. Non ci sono prove su cosa si basi davvero questa relazione. Vedasi ciò che dicevo su una possibile prospettiva cinese sul conflitto. Guardata in modo critico, la Russia ha commesso un terribile errore dichiarando guerra all’Ucraina. Questo errore l’ha isolata dall’Occidente e l’ha spinta tra le braccia della Cina; e Xi gode certamente di una notevole influenza su Putin. Considerata più dal punto di vista di Putin, la guerra conferma alcuni grandi cambiamenti strutturali nell’ambiente internazionale. L’Occidente non era in grado di impedire la guerra. Non ha dato all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per vincere la guerra. L’Occidente non ha vinto la battaglia per l’opinione pubblica globale, e gradualmente la Cina e la Russia si stanno facendo strada in tandem verso un sistema internazionale in cui paesi come la Russia e la Cina hanno una maggiore autonomia militare, economica e politica – nei confronti dell’Occidente. Il fatto che la Cina sostenga inequivocabilmente (anche se per lo più a parole) la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina è il dato più importante qui. E in gioco non è tanto la relazione bilaterale Russia-Cina quanto il tipo di ordine che entrambi stanno cercando di costruire.

Come giudica il ruolo dell’Europa in questa guerra?

L’Europa ha mostrato un notevole impegno nei confronti dell’Ucraina dall’inizio della guerra. Ha accolto milioni di profughi. Ha fatto molto per sostenere il governo e l’esercito ucraini e per sostenere il presidente Zelensky. L’Europa ha lavorato a stretto contatto con gli Stati Uniti e altri partner nella guerra. L’Europa ha mostrato nuovi gradi di unità e velocità negli affari esteri. Questi sono tutti sviluppi impressionanti e non dovrebbero essere dati per scontati. Dove l’Europa è in difficoltà è nella sua capacità di risolvere questo conflitto. Francia e Germania hanno negoziato gli accordi “Minsk” nel 2014 e nel 2015. Questo avrebbe dovuto porre fine alla guerra. L’Europa non ha impedito che la guerra accadesse. Più pericolosamente, se gli Stati Uniti dovessero sfilarsi, l’Europa non avrebbe né il potere militare né quello diplomatico per trattare con la Russia. Ciò dovrebbe essere motivo di grande preoccupazione in Europa, anche perché negli ultimi anni gli Stati Uniti si sono dimostrati così spesso instabili o mutevoli; e l’opinione pubblica negli Stati Uniti comincia a riflettere la stanchezza per la guerra. Inoltre, lo spazio tra Francia e Germania, Macron e Scholz, è profondamente preoccupante. È necessario un grado di coordinamento molto più elevato tra Parigi, Berlino, Bruxelles e Londra, data la posta in gioco di questo conflitto per l’Europa in generale.

Per quanto riguarda le cause di questa guerra, pensi che l’espansione della NATO nei paesi ex sovietici sia una delle cause che hanno provocato la reazione russa come affermano Mearsheimer e altri realisti?

Penso che Mearsheimer si sbagli sulle cause di questa guerra. Prima del 2022 era chiaro che l’Ucraina non era sulla buona strada per aderire alla NATO; era altrettanto chiaro che se la Russia avesse ritirato le sue truppe nel gennaio o nel febbraio 2022 (invece di invadere) si sarebbe potuto trovare una sorta di accomodamento sull’Ucraina, non tutto ciò che la Russia avrebbe voluto, ma abbastanza da indicare che l’Ucraina sarebbe stata neutrale un certo senso. Allo stesso modo, l’atteggiamento di Putin nei confronti dell’Ucraina (la sua volontà di controllare il paese, di ridisegnarne la politica e la cultura) è probabilmente la causa più importante della guerra, e questo ha poco o niente a che fare con la NATO; è una questione della visione del mondo del Cremlino, le cui radici affondano nella storia russa. Ciò che ha fatto l’espansione della NATO non è stato spingere l’alleanza lontano nell’Europa orientale e invischiarla nei conflitti nazional-imperiali che hanno agitato questa parte dell’Europa per secoli. Per questo la NATO era intellettualmente impreparata, e resta il fatto che qualunque sia la soluzione politica alla guerra in Ucraina (per gli Stati Uniti e per l’Europa) non riguarda l’Alleanza Atlantica. La NATO non porrà fine alla guerra e molto probabilmente l’Ucraina non aderirà mai all’Alleanza. La NATO non ha provocato le azioni di Putin intorno al 2022 e al 2023. Né ha fatto molto per affrontare queste azioni. Per questi motivi, la NATO non è al centro della storia; e non lo è nemmeno la questione storica dell’espansione della NATO.