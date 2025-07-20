«La pace difficile. Diari di un Ambasciatore a Mosca»: un titolo che racchiude l’intensa esperienza narrata dall’ambasciatore Giorgio Starace nel suo prezioso libro, pubblicato da Mauro Pagliai Editore. L’autore, che ha ricoperto il ruolo di ambasciatore d’Italia in Russia dal 1° ottobre 2021 al 14 luglio 2024, ha presentato e approfondito i temi del volume in un panel organizzato durante il workshop annuale della Fondazione Nodo di Gordio, tenutosi a Montagnaga di Piné, in Trentino. Intervistato da Andrea Marcigliano, Starace ha offerto un’analisi lucida e coinvolgente delle complessità diplomatiche vissute durante il suo mandato. A completare il dibattito, il direttore di Analisi Difesa, Gianandrea Gaiani, ha tracciato un eccellente e realistico quadro del conflitto, arricchendo la discussione con una prospettiva strategica e approfondita.

L’amarezza di un diplomatico e il piano cinese

«È un libro che ho scritto quasi di getto, un libro di un diplomatico arrivato in Russia con delle idee e uscito con altre. È anche lo sfogo di un diplomatico che credeva moltissimo in una missione di crescita della nostra presenza economica ma anche di una partnership politica e culturale con la Russia, Paese che ha una tradizione storica di vicinanza con l’Italia data dall’epoca del Rinascimento italiano, e che invece si è infranta su questo conflitto» ha affermato l’ambasciatore, che ha spiegato la genesi del libro.

Un libro in cui Starace sottolinea «l’amarezza» dinanzi alla «mancanza di iniziativa politica e diplomatica dell’Europa in anni e anni di conflitto» e di aver vissuto «in prima linea» il «negoziato di Instanbul» e altre iniziativi importanti, come quella di un «ministro di un Paese importantissimo, membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu, il ministro degli Affari esteri cinese, Wang Yi. Un piano a 12 punti – ha ricordato Starace – contenente delle idee, per avviare un negoziato, basato sui principi dello Statuto delle Nazioni Unite. Inoppugnabili. Piano che è stato respinto dalle Cancellerie europee, a partire da Londra, in 48 ore, senza nemmeno il tentativo di approfondirlo come base negoziale. Per un diplomatico, prendere in considerazione in maniera così leggera, e senza alcun tipo di attenzione, un piano presentato da un membro del Consiglio di Sicurezza, è stato un grandissimo colpo». Per «tutta una serie di motivi» questa «guerra doveva continuare».

Una guerra che doveva continuare

La guerra russo-ucraina, ha sottolineato l’ambasciatore incalzato da Marcigliano, è una guerra «di cui si vede, difficilmente, una fine certa, e i cui limiti sono ancora poco chiari». Per quanto concerne il piano di riarmo dell’Europa, Starace lo ha definito un «grande Pnrr in cui si dreneranno fondi su settori che hanno sicuramente un alto valore aggiunto tecnologico ma che sposteranno risorse verso la Difesa da altri ambiti che potevano avere il loro sviluppo. In questo modo le classi dirigenti distolgono l’attenzione dell’opinione pubblica dai problemi reali». Scoppiasse la pace, «sia le classi dirigenti occidentali, sia Putin, si dovrebbero confrontare con la gestione dell’economia che è cosa ben più complessa dell’economia di guerra».

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Come può chiudersi il conflitto

Secondo Starace, sono tre i possibili scenari che possono condurre alla fine della guerra. Nel primo caso, il conflitto termina perché, «con enormi sacrifici i russi riescono ad ottenere una Caporetto dell’esercito ucraino. A quel punto i russi dilagano, e gli ucraini sono costretti ad arrendersi». Nel secondo, i «due eserciti si attestano su una linea del fronte, per consunzione reciproca, ed è una soluzione coreana. Non riconoscono reciprocamente ciò che si è conquistato, da una parte e dall’altra, e si crea una situazione di tensione latente nel cuore dell’Europa».

La terza ipotesi, «la migliore» secondo Starace, «è quella di aprire un grande negoziato multilaterale per la definizione di un nuovo sistema di sicurezza in Europa su modello di Helsinki».

Noi di InsideOver ci mettiamo cuore, esperienza e curiosità per raccontare un mondo complesso e in continua evoluzione. Per farlo al meglio, però, abbiamo bisogno di te: dei tuoi suggerimenti, delle tue idee e del tuo supporto. Unisciti a noi, abbonati oggi!