La presenza simultanea di tre portaerei statunitensi nelle acque del Medio Oriente non è un dettaglio tecnico, né una semplice misura di rassicurazione per gli alleati. È un messaggio politico e militare di prima grandezza. Con l’arrivo della USS George H. W. Bush accanto alla USS Gerald R. Ford e alla USS Abraham Lincoln, gli Stati Uniti tornano a concentrare nella regione una massa navale che non si vedeva dal 2003, cioè dalla vigilia dell’invasione dell’Iraq. Il paragone non è casuale. Allora la concentrazione di portaerei serviva a preparare una guerra terrestre e aerea contro Baghdad. Oggi serve a costruire un dispositivo di pressione permanente contro l’Iran, in un contesto diverso ma non meno pericoloso: cessate il fuoco fragile, blocco navale, traffici energetici sotto minaccia, Israele pronto a rientrare nel conflitto e diplomazia ormai ridotta a un braccio di ferro tra ultimatum e logoramento.

Secondo il Comando Centrale statunitense, le tre portaerei sono accompagnate da dodici navi di scorta, oltre duecento aeromobili e circa quindicimila militari. È una forza sufficiente non solo a proteggere le rotte marittime, ma anche a condurre operazioni offensive prolungate contro obiettivi iraniani. Dunque il messaggio è chiaro: Washington non sta semplicemente difendendo il traffico nel Golfo, sta costruendo la possibilità concreta di tornare alla guerra.

Il blocco come arma economica

La strategia americana sembra fondata su una logica precisa: evitare, almeno per ora, una nuova offensiva aperta, ma mantenere sull’Iran una pressione economica e militare tale da costringerlo a cedere al tavolo negoziale. Il blocco navale sui porti iraniani diventa così lo strumento centrale di una guerra a bassa intensità ma ad alto impatto.

Donald Trump lo ha detto senza troppe cautele: gli Stati Uniti possono aspettare, l’Iran no. In questa formula c’è tutta la filosofia della pressione americana. Washington punta sul logoramento dell’economia iraniana, sull’interruzione dei flussi commerciali, sulla difficoltà di esportare petrolio, sull’aumento dei costi interni e sulla crescita del malcontento sociale. È una guerra economica condotta con strumenti militari.

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Dal punto di vista geoeconomico, il blocco colpisce il cuore della sovranità iraniana. Teheran vive già sotto sanzioni, restrizioni finanziarie e isolamento bancario. Se a questo si aggiunge la pressione navale sui porti, il Paese rischia di vedere compromessa una parte essenziale della propria capacità di commercio estero. Non è soltanto una misura tattica: è il tentativo di trasformare il mare in una frontiera di strangolamento.

Il problema è che l’Iran non può accettare passivamente questa condizione senza apparire sconfitto. Per questo Teheran ha risposto riattivando il proprio blocco nello Stretto di Hormuz e sequestrando navi commerciali straniere accusate di violare le norme marittime. La Repubblica Islamica ha definito l’assedio navale americano un atto di guerra. E, sul piano giuridico-politico, questa definizione non è priva di peso: impedire a uno Stato di usare i propri porti e colpire le sue petroliere significa entrare in una zona grigia molto vicina al conflitto aperto.

Hormuz, il punto debole dell’economia mondiale

La partita non riguarda soltanto Stati Uniti e Iran. Lo Stretto di Hormuz resta uno dei passaggi più sensibili dell’economia mondiale. Ogni irrigidimento militare in quell’area produce effetti immediati sui mercati energetici, sulle assicurazioni marittime, sui costi di trasporto, sulle aspettative dell’industria e sulle catene di approvvigionamento. È qui che il confronto assume una dimensione globale. Gli Stati Uniti vogliono dimostrare di poter controllare il Golfo e disciplinare l’Iran. Teheran, al contrario, vuole dimostrare che nessuno può strangolare l’economia iraniana senza pagare un prezzo sul traffico energetico internazionale. In altre parole: Washington usa la superiorità navale, l’Iran usa la geografia.

È una simmetria imperfetta ma pericolosa. Gli Stati Uniti dispongono di portaerei, aerei, cacciatorpediniere, sottomarini e sistemi di sorveglianza. L’Iran dispone invece di missili, droni, mine, unità veloci, batterie costiere e soprattutto della capacità di rendere insicura una rotta marittima vitale. Non ha bisogno di vincere uno scontro navale convenzionale; gli basta aumentare il rischio percepito fino a far salire i costi economici e politici della presenza americana.

La valutazione militare: deterrenza o preparazione offensiva

Tre portaerei in teatro non sono mai soltanto deterrenza. Una sola portaerei può essere un segnale. Due sono già una struttura di pressione. Tre costituiscono una piattaforma di guerra. Il gruppo navale statunitense consente missioni aeree continue, difesa antimissile, controllo dello spazio marittimo, protezione dei convogli, attacchi contro infrastrutture e sostegno a eventuali operazioni israeliane.

La presenza di oltre duecento aeromobili offre agli Stati Uniti una capacità di risposta rapida contro basi missilistiche, sistemi radar, centri di comando, infrastrutture portuali e reti logistiche iraniane. Ma il punto delicato è un altro: più aumenta la concentrazione militare, più aumenta il rischio di incidente, errore di calcolo o provocazione. Una nave sequestrata, un drone abbattuto, un missile intercettato troppo tardi possono bastare a far crollare il cessate il fuoco.

L’Iran, dal canto suo, sa che non può affrontare frontalmente la Marina americana. Ma può frammentare il campo di battaglia. Può usare lo Stretto di Hormuz, il Golfo di Oman, le milizie alleate, il fronte iracheno, quello yemenita, quello libanese. La forza iraniana non sta nella simmetria, ma nella dispersione. Washington concentra potenza; Teheran distribuisce minaccia.

Israele e la tentazione dell’escalation

Dentro questo quadro, il ruolo di Israele è decisivo. Le dichiarazioni del ministro della Difesa Israel Katz, secondo cui Israele sarebbe pronto a riportare l’Iran “all’età del buio”, indicano che Tel Aviv non considera chiusa la partita. Al contrario, attende il momento politico favorevole per riaprire il fronte.

Israele vede nel blocco americano un’occasione strategica: indebolire l’Iran senza dover sostenere da solo il peso di una guerra regionale. Ma vede anche un rischio: che Washington si accontenti di una pressione prolungata e di un negoziato al ribasso, lasciando in piedi una Repubblica Islamica ancora capace di ricostruire le proprie infrastrutture militari.

Per questo Tel Aviv spinge verso una linea più dura. L’obiettivo israeliano non è soltanto limitare il programma nucleare o missilistico iraniano, ma spezzare la capacità dell’Iran di proiettare influenza nella regione. In questa prospettiva, centrali elettriche, ponti, impianti idrici e infrastrutture civili diventano parte di una strategia di devastazione sistemica. È una logica pericolosissima, perché trasforma la guerra militare in guerra contro la tenuta stessa dello Stato.

Il vero rischio: una tregua che prepara il conflitto

Il cessate il fuoco esteso da Trump non ha una scadenza precisa. Questa indeterminatezza, presentata come flessibilità, rischia di diventare una trappola. Una tregua senza percorso politico, senza revoca del blocco, senza meccanismo di garanzia e senza orizzonte negoziale non congela la guerra: la prepara.

Teheran chiede la fine dell’assedio navale come condizione per tornare al negoziato. Washington rifiuta perché considera il blocco lo strumento principale per costringere l’Iran a cedere. Il risultato è un vicolo cieco. Nessuna delle due parti può arretrare senza perdere credibilità. E quando la diplomazia diventa impossibile, la forza torna a occupare tutto lo spazio.

La concentrazione delle portaerei americane non dice che la guerra sia inevitabile. Dice però che gli Stati Uniti vogliono essere pronti a combatterla, se il logoramento non produrrà il risultato sperato. E dice anche che l’Iran, stretto tra blocco economico e minaccia militare, potrebbe scegliere di alzare il prezzo della crisi anziché subirla.

Il Medio Oriente entra così in una fase in cui la pace non è pace, la guerra non è ancora guerra e il mare diventa il luogo in cui si decide l’equilibrio tra potenza, economia e sopravvivenza politica. Tre portaerei americane davanti all’Iran non sono solo una dimostrazione di forza. Sono il simbolo di un ordine internazionale che, non sapendo più negoziare la crisi, torna a misurarla in tonnellate d’acciaio, missili e rotte bloccate.