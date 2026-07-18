Stephen Bryen è un esperto con oltre 50 anni di lavoro nell’ambito della Difesa degli Stati Uniti. Nella sua lunga carriera, è stato vice sottosegretario alla Difesa per la politica di sicurezza commerciale durante l’amministrazione Reagan e direttore della Defense Technology Security Administration (Dtsa) presso il Dipartimento della Difesa Usa. Nel settore privato, è stato presidente di Finmeccanica North America (oggi Leonardo) e di altre società di consulenza sulla difesa. Oggi cura una seguitissima pagina Substack (Weapons and Strategy) e scrive per alcune testate come Asia Times. Lo abbiamo raggiunto per porgli qualche domanda sulla situazione della guerra in Ucraina, un conflitto che rischia, sempre di più, di sfociare in una pericolosissima escalation che può condurre il Vecchio Continente sull’orlo di una guerra senza vinti né vincitori, mentre i megafoni della propaganda di guerra sono all’opera per «abituare» le popolazioni a questo scenario tragico e apocalittico.

Nelle ultime settimane si è parlato molto della città di Kostiantynivka. Putin ne ha rivendicato la piena conquista, ma gli ucraini lo negano fermamente. Qual è la reale situazione sul terreno secondo le sue fonti e la sua analisi? I russi hanno effettivamente preso la città, o stiamo assistendo solo a infiltrazioni parziali?

«Per quanto riguarda Kostiantynivka, purtroppo non ci sono giornalisti indipendenti che possano dirci cosa sta accadendo. È interessante notare che le “fonti” occidentali, comprese le agenzie di intelligence, per lo più tacciono. Il 3 luglio 2026, il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov ha riferito formalmente al presidente Vladimir Putin che le forze russe avevano completamente “liberato” la città strategica di Kostiantynivka, nella regione di Donetsk. Mentre il ministero della Difesa russo e i media statali hanno immediatamente esaltato questo come una grande vittoria strategica, la reazione dei blogger militari filo-russi (milblogger) è stata molto più cauta, scettica e, in alcuni casi, apertamente critica nei confronti del messaggio del Cremlino».

Per esempio, quali blogger?

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«Commentatori di spicco – come Pavel Gubarev – hanno esplicitamente avvertito che il briefing di Gerasimov era “TV fantasy” e che rapporti affrettati di vittoria potrebbero portare a un analogo e altamente visibile imbarazzo. I milblogger chiariscono che, sebbene le unità russe siano penetrate con successo in profondità in parti della città – raggiungendo aree centrali come la stazione ferroviaria e lo stabilimento dello zinco – si tratta spesso di piccoli gruppi d’assalto o sabotaggio isolati (tipicamente da 1 a 3 uomini) che cercano riparo nei seminterrati. Questi non rappresentano una linea del fronte consolidata e continua. È probabile che i milblogger riflettano la situazione attuale».

Perché questa città è così strategicamente importante per i russi? Cosa cambierebbe per la loro avanzata nel Donetsk se ne ottenessero il pieno controllo?

«Per l’Ucraina, Kostiantynivka è un pezzo critico della Cintura delle Fortezze – l’ultima grande agglomerazione urbana fortificata che difende il territorio ucraino ancora controllato nella regione di Donetsk. Questa cintura difensiva è composta da quattro città strettamente collegate allineate da Nord a Sud: Sloviansk (Nord), Kramatorsk (Centro-Nord), Druzhkivka (Centro-Sud)

e Kostiantynivka (Sud). Poiché Kostiantynivka si trova alla base più meridionale di questa catena, funge da scudo difensivo. Se cadesse, l’intero fianco meridionale della principale difesa ucraina nel Donbass sarebbe compromesso. Dal punto di vista del Cremlino, la conquista di Kostiantynivka è un passo necessario per raggiungere uno degli obiettivi politici primari dichiarati dalla Russia: la completa “liberazione” e il controllo dell’Oblast di Donetsk. “Kostiantynivka è il ‘cancello’ per aprire l’agglomerato di Sloviansk-Kramatorsk. Quando Kostiantynivka cade… Druzhkivka sarà la prossima… e dopo di essa, Kramatorsk».

In generale, come valuta la situazione attuale sul fronte? I russi stanno facendo progressi significativi, o stanno incontrando maggiori difficoltà rispetto allo scorso anno (2025)?

«Lo sforzo russo di consolidare il territorio del Donbass e proteggere il fianco meridionale a Zaporizhzhia, mantenendo così aperte le vie vitali verso la Crimea, si è per lo più arenato. I russi avrebbero dovuto consolidare le loro operazioni militari nel Donbass e usarle come trampolino di lancio per dividere l’esercito ucraino. Invece, hanno seguito un approccio molto conservatore, lento e logorante nella guerra, consentendo all’Ucraina di sfruttare alcuni dei pochi vantaggi che possiede, tra cui un’intelligence di gran lunga superiore grazie al supporto della NATO, comunicazioni sul campo di battaglia e integrazione delle armi molto migliori, in gran parte grazie a Starlink, e droni a lungo raggio per attaccare le infrastrutture critiche russe (pesantemente supportati da risorse aeree della NATO e siti di lancio segreti in Paesi amici dell’UE).

Si dovrebbe anche notare che, per ragioni politiche, le dimensioni delle truppe russe sul campo nell’ambito dell’SMO sono simili a quelle ucraine, annullando uno dei reali vantaggi della Russia, ovvero la manodopera. È anche degno di nota che la Russia non sia riuscita a proteggere pienamente i principali siti industriali e militari sul proprio territorio».

E il presidente russo Putin cosa pensa di tutto ciò?

«Credo che Putin abbia trattenuto il sostegno alle forze armate russe, sperando di fare un accordo con gli Stati Uniti. Ormai sembra che ci siano poche possibilità, se non nessuna, che si possa concludere un accordo adeguato, a meno che Putin non rinunci alle richieste chiave della Russia (ma non ha abbastanza influenza internamente per farlo). Tutto ciò suggerisce che o la Russia cambia il suo approccio militare, oppure ciò avrà conseguenze per la sostenibilità della leadership russa e la stabilità dello Stato russo».

Gli ucraini stanno intensificando gli attacchi profondi con droni in territorio russo, prendendo di mira le infrastrutture logistiche ed energetiche. Pensa che questa sia una strategia vincente a lungo termine? Quanto sta realmente influenzando le capacità operative russe?

«I bombardamenti ucraini, principalmente con droni, delle infrastrutture critiche russe non vinceranno la guerra e questo quasi certamente non è l’idea che sta dietro. Gli ucraini stanno cercando di rendere la guerra impopolare in Russia e di mettere in imbarazzo i leader russi (militari e civili). La storia delle campagne di bombardamento è sempre contrastante: a volte ottengono risultati, ma possono anche rafforzare il patriottismo. La campagna di bombardamenti anglo-americana sulla Germania nella Seconda Guerra Mondiale non portò alla vittoria; furono le forze di terra (soprattutto statunitensi e russe) a spezzare finalmente l’esercito tedesco e a porre fine alla guerra. Persino il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki non pose fine alla guerra contro il Giappone; in realtà fu la decisione di Stalin di cancellare il Patto di Neutralità Sovietico-Giapponese (noto anche come Patto di Non-Aggressione Giapponese-Sovietico). I russi seguirono lanciando una massiccia e improvvisa invasione della Manciuria (Manchukuo) controllata dai giapponesi, della Sakhalin meridionale e delle isole Curili».

Questa strategia a cosa può portare?

«In passato i russi si sono radunati attorno ai loro leader, per quanto abominevoli, se la nazione era sotto attacco. Sebbene gli attacchi ucraini non siano ancora su quella scala, potrebbero innescare un’ondata di patriottismo in Russia che l’Ucraina non può permettersi».

Il presidente Trump ha recentemente concesso a Kiev una licenza per produrre missili Patriot. Questo potrebbe essere un fattore decisivo per la difesa aerea ucraina, o non dovremmo sopravvalutare l’annuncio, dato il tempo necessario per la produzione?

«Qualsiasi progetto per costruire Patriot in Ucraina richiederà all’Ucraina di padroneggiare la tecnologia e sviluppare le competenze necessarie per produrre intercettori Patriot. Ciò senza considerare che qualcuno deve pagare la licenza per l’Ucraina e finanziare la produzione. Potrebbe darsi che il presidente Trump voglia scaricare il costo sull’UE e/o sulla NATO. Ora i francesi offrono all’Ucraina la licenza per l’intercettore Aster 30, e i francesi non hanno i soldi per pagarli, né possono coprire il costo dei 12 caccia Mirage F2 promessi da Macron. Quindi anche i francesi faranno appello all’UE e alla NATO per garantire l’accordo. Ovviamente i due accordi sono enormemente costosi e l’UE e la NATO troveranno probabilmente il modo di obiettare sui costi e sui tempi. Inoltre, in un caso, l’Italia, che ha ordinato il sistema SAMP/T da Eurosam, ha di fatto lo stesso sistema che Macron ha promesso a Zelensky. La Francia non può produrre entrambi contemporaneamente, quindi o l’Italia riceve il suo sistema (probabilmente nel 2030) o l’Ucraina (lo stesso anno), ma non entrambi. Questo mi porta a credere che né l’accordo statunitense sui Patriot né il tentativo francese di razziare il tesoro europeo avranno successo».

In Europa si parla sempre più di una possibile e imminente guerra con la Russia nei prossimi anni. Secondo lei, è uno scenario realistico? Gli europei dovrebbero preoccuparsi seriamente e prepararsi a questo rischio?



«Né i paesi della NATO (con o senza gli Stati Uniti) sono in grado di difendere adeguatamente il territorio della NATO. Allo stesso modo, i russi non sono in condizioni migliori, visto che metà dell’esercito attivo russo sta combattendo in Ucraina. Inoltre, l’intero panorama della guerra moderna sta subendo enormi cambiamenti, quindi le armi di oggi saranno presto sostituite (o in alcuni casi aggiornate) con nuove tecnologie come i laser, il targeting autonomo, sistemi profondamente integrati che combinano tutti i livelli dei sistemi tattici e comunicazioni avanzate. A ciò si aggiunge il fatto che le capacità dell’intelligenza artificiale daranno forma rapidamente al prossimo campo di battaglia, incluso il comando e controllo. Bisogna tenere presente che la Russia è profondamente carente in molti settori critici che si basano su reti profonde ed elettronica moderna».

Quindi una guerra non conviene a nessuno, tantomeno agli europei.

«Nelle circostanze attuali, sarebbe follia iniziare uno scontro con la Russia che, dopo tutto, possiede un arsenale massiccio di armi nucleari, mentre la NATO è carente in quasi tutti gli scenari. Gli europei hanno a lungo sospettato che gli Stati Uniti non sacrificherebbero la terraferma e il cuore dell’America per difendere l’Europa con armi nucleari. Se mai, questo è più vero oggi che in passato, quando alcuni nel governo statunitense pensavano di poter effettuare un primo attacco contro la Russia, o sopravvivere a un primo attacco e poi rispondere. La dottrina MAD (distruzione reciproca assicurata) non è rilevante per l’Europa, se mai lo è stata. Niente di tutto ciò significa che la stupidità non possa avere la meglio sulla razionalità. Ma anche una guerra convenzionale distruggerà l’economia europea, ucciderà decine di migliaia di persone e non otterrà nulla, così come le conseguenze per la Russia sono altrettanto cupe».

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