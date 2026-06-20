La competizione per il controllo dello spazio aereo e missilistico è entrata in una fase completamente nuova. Non si tratta più soltanto di possedere il miglior radar o il missile più avanzato, ma di garantire tempi di consegna certi, continuità logistica e autonomia industriale in un contesto internazionale caratterizzato da conflitti ad alta intensità e crescente instabilità strategica. In questo scenario si inserisce il crescente interesse internazionale per il SAMP/T NG, il sistema di difesa aerea sviluppato dalla cooperazione franco-italiana attraverso il consorzio Eurosam. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane indicano che diversi Paesi europei e mediorientali stanno valutando il sistema come possibile alternativa o complemento al più diffuso Patriot statunitense. La questione, tuttavia, va ben oltre il semplice confronto tecnologico tra due piattaforme militari.

Il fattore decisivo: la disponibilità delle capacità

Per oltre trent’anni il Patriot ha rappresentato il riferimento occidentale nella difesa aerea e antimissile. La sua diffusione all’interno della NATO, l’esperienza operativa accumulata e la capacità degli Stati Uniti di fornire supporto integrato hanno consolidato una posizione dominante sul mercato. Negli ultimi anni, però, la pressione esercitata dalla guerra in Ucraina, dalle tensioni in Medio Oriente e dalla necessità di ricostituire le scorte strategiche americane ha modificato profondamente il quadro. Oggi molti governi si confrontano con una realtà nuova: avere le risorse finanziarie per acquistare un sistema non significa necessariamente poterlo ricevere in tempi compatibili con le esigenze operative. Il tema della tempistica delle consegne è diventato quindi un elemento di sicurezza nazionale. Una batteria antimissile disponibile tra cinque o sei anni potrebbe non rispondere alle esigenze di Paesi che percepiscono minacce immediate ai propri confini o alle proprie infrastrutture critiche.

La scommessa europea dello scudo multilivello

In questo contesto il SAMP/T NG rappresenta molto più di un programma industriale. È il tentativo dell’Europa di costruire una capacità sovrana nel settore più strategico della difesa contemporanea. Il sistema utilizza il missile Aster 30 B1NT, integra radar di nuova generazione a scansione elettronica attiva e può operare contro bersagli aerodinamici, missili da crociera e minacce balistiche tattiche. Per l’Italia il cuore sensoriale del sistema è costituito dal radar Kronos Grand Mobile High Power sviluppato da Leonardo, mentre la Francia utilizza il Ground Fire 300 di Thales. Una differenziazione che riflette l’equilibrio industriale del programma e che permette a entrambi i Paesi di mantenere quote significative di sovranità tecnologica. La consegna dei primi sistemi operativi alle Forze Armate italiane all’inizio del 2026 ha segnato l’ingresso del programma nella fase di piena maturità operativa.

Ungheria, Kuwait e il nuovo mercato della difesa aerea

Le attenzioni del settore sono oggi concentrate sui negoziati che coinvolgerebbero Ungheria e Kuwait. Le motivazioni dei due Paesi sono profondamente differenti. Budapest potrebbe utilizzare il SAMP/T NG per rafforzare una struttura difensiva già basata su sistemi di medio raggio, acquisendo capacità avanzate di difesa d’area e intercettazione balistica. Una scelta che avrebbe anche una valenza politica, consolidando il rapporto con l’industria europea della difesa. Per il Kuwait, invece, il tema principale sarebbe la diversificazione. Lo Stato del Golfo dispone già di sistemi americani e mantiene uno stretto rapporto strategico con Washington. L’introduzione di una piattaforma europea consentirebbe però di ridurre il rischio derivante dalla dipendenza da un’unica catena di approvvigionamento. In entrambi i casi non si tratterebbe necessariamente di sostituire il Patriot, ma di costruire una difesa multilivello più resiliente.

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Il caso svizzero e il problema dell’allocazione strategica

Tra i dossier più significativi emerge quello della Svizzera. Berna aveva scelto il Patriot per il rafforzamento della propria difesa aerea, ma i ritardi accumulati nelle consegne hanno alimentato una riflessione più ampia sulla vulnerabilità dei programmi dipendenti da priorità decisionali esterne. Il problema non riguarda esclusivamente la Confederazione. Sempre più governi stanno comprendendo che il rischio strategico non coincide soltanto con l’assenza di capacità militari, ma anche con l’incertezza relativa alla loro disponibilità. Da questo punto di vista il SAMP/T NG viene percepito come uno strumento di diversificazione strategica, capace di ridurre la dipendenza da una singola filiera industriale e politica.

L’Europa tra autonomia e capacità industriale

La vera sfida per il programma europeo non riguarda però la domanda di mercato. L’interesse internazionale appare in crescita, sostenuto sia dal riarmo europeo sia dall’aumento delle minacce missilistiche. Il nodo centrale è piuttosto la capacità produttiva. Ogni sistema richiede radar, missili, lanciatori, software, mezzi logistici, addestramento e supporto tecnico. Inoltre Francia e Italia devono contemporaneamente soddisfare i propri fabbisogni nazionali. La credibilità del progetto europeo dipenderà quindi dalla capacità di aumentare la produzione senza replicare i colli di bottiglia che oggi penalizzano altri programmi occidentali. Un’espansione troppo rapida degli ordini senza adeguati investimenti industriali rischierebbe infatti di trasformare il vantaggio competitivo attuale in una futura debolezza.

Brasile: il laboratorio dell’export europeo

Un segnale importante arriva anche dall’America Latina. Il Brasile ha già individuato nella soluzione basata sul missile CAMM-ER e sul radar Kronos Land una delle opzioni più interessanti per rafforzare la propria difesa aerea. Pur restando aperte questioni fondamentali come il finanziamento definitivo, la localizzazione industriale e il trasferimento tecnologico, la scelta brasiliana dimostra che le tecnologie europee stanno acquisendo visibilità ben oltre il continente. Per Roma, Parigi e Londra il mercato brasiliano potrebbe rappresentare una vetrina strategica capace di aprire ulteriori opportunità in America Latina e nei Paesi emergenti.

La vera partita si gioca sulla credibilità

L’errore più frequente consiste nel presentare il confronto tra Patriot e SAMP/T NG come una semplice competizione tecnologica. La partita reale è molto più complessa. Gli Stati Uniti mantengono un vantaggio significativo in termini di esperienza operativa, diffusione internazionale e integrazione alleata. L’Europa, però, sta cercando di trasformare la propria autonomia industriale in un fattore competitivo. Se il SAMP/T NG riuscirà a garantire tempi di consegna affidabili, supporto logistico efficiente e continuità produttiva, potrà affermarsi come il principale polo alternativo occidentale nella difesa aerea a lungo raggio. In caso contrario, l’attuale interesse internazionale rischierà di restare una finestra geopolitica temporanea. La sfida dei prossimi anni non sarà dunque dimostrare quale sistema sia tecnicamente superiore. Sarà dimostrare chi è in grado di consegnare capacità operative reali nel momento in cui il mondo ne ha più bisogno.