La guerra in Ucraina non è più soltanto una guerra in Ucraina. È diventata il punto di collisione fra tre processi storici che per anni l’Occidente ha preferito non guardare: il riavvicinamento strategico fra Russia e Cina, la perdita del monopolio militare americano e la crescente tentazione europea di sostituire la diplomazia con l’escalation verbale, militare e simbolica.

La questione decisiva non è più soltanto chi conquisterà un villaggio nel Donbass o quale infrastruttura verrà colpita da un drone. La questione è se l’Europa, priva della piena copertura politica americana ma ancora convinta di poter agire come se Washington fosse sempre disposta a seguirla, stia entrando in una zona di pericolo che durante la guerra fredda sarebbe stata considerata impensabile. Nel testo emerge con chiarezza questa diagnosi: gli attacchi contro il territorio russo, anche quando presentati come operazioni ucraine, vengono letti a Mosca come parte di una guerra sempre più direttamente sostenuta dalla NATO.

Russia e Cina: il grande errore strategico dell’Occidente

Per decenni la grande speranza strategica americana fu semplice: tenere Russia e Cina divise. La diplomazia di Nixon e Kissinger aveva colto, con notevole lucidità, la profondità della frattura sino-sovietica. Esistevano dispute territoriali, memorie storiche, diffidenze ideologiche, rivalità di potenza. La Cina non aveva dimenticato i trattati ineguali, le amputazioni territoriali subite, il peso della frontiera siberiana e il ruolo di Vladivostok come simbolo di una storia mai del tutto chiusa.

Eppure il paradosso è evidente: proprio la pressione occidentale ha contribuito a sanare quella frattura. Mosca e Pechino non sono diventate alleate perché si amano, ma perché hanno compreso che separate sarebbero state vulnerabili, mentre insieme costituiscono un blocco eurasiatico capace di sfidare la centralità occidentale. La Russia offre profondità strategica, risorse energetiche, potenza militare e deterrenza nucleare. La Cina offre massa industriale, tecnologia, finanza, infrastrutture e capacità di proiezione economica.

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L’errore occidentale è stato credere che le vecchie rivalità sarebbero bastate a impedire una convergenza strutturale. Invece è accaduto l’opposto. L’allargamento della NATO, le sanzioni, la guerra economica, il contenimento tecnologico e la militarizzazione delle periferie eurasiatiche hanno spinto Mosca e Pechino a vedere nell’integrazione continentale non una scelta ideologica, ma una necessità di sopravvivenza.

Il nodo militare: l’America non è più irraggiungibile

Il secondo dato è ancora più scomodo: l’Occidente non possiede più la superiorità militare assoluta che credeva di avere. Gli Stati Uniti restano la prima potenza globale per capacità complessiva, rete di basi, marina, intelligence e alleanze. Ma non possono più presumere che la Russia sia militarmente ricattabile. Mosca ha investito per anni in strumenti pensati non per imitare l’arsenale americano, ma per neutralizzarlo. I sistemi ipersonici, i missili a traiettoria imprevedibile, le armi strategiche capaci di aggirare le difese antimissile, i vettori sottomarini e le nuove piattaforme nucleari rispondono a una logica precisa: impedire agli Stati Uniti di pensare a una guerra limitata contro la Russia senza rischio di rappresaglia devastante.

Qui sta il punto: la deterrenza non è propaganda. È calcolo. Se una potenza nucleare ritiene che la propria sicurezza essenziale sia minacciata, reagirà. Può attendere, può assorbire colpi, può misurare la risposta. Ma non può permettere che l’avversario concluda che la sua prudenza sia debolezza.

L’Europa e l’illusione dell’escalation controllata

La posizione europea appare la più fragile. Londra, Parigi, Berlino e i Paesi baltici parlano sempre più spesso come se la Russia potesse essere colpita senza conseguenze dirette. È una convinzione pericolosa. Durante la guerra fredda esisteva una grammatica della paura. Oggi questa grammatica sembra essersi dissolta. Si parla di missili, truppe, profondità strategica e attacchi sul territorio russo come se si trattasse di strumenti ordinari di pressione diplomatica. Ma per Mosca non è così. Ogni infrastruttura colpita, ogni base usata, ogni sistema d’arma occidentale impiegato contro la Russia viene inserito in una catena di responsabilità politica e militare. La Lettonia, i Baltici, la Polonia, la Germania non sono semplici retrovie: possono diventare, nella percezione russa, parti operative del dispositivo di guerra.

La NATO senza gli Stati Uniti è una costruzione fragile. Può alzare il tono, aumentare le spese militari, promettere riarmo, ma non possiede la stessa capacità di deterrenza autonoma. Il rischio, allora, è che alcuni governi europei si comportino come se fossero protetti automaticamente da Washington, mentre Washington potrebbe non voler trasformare ogni azzardo baltico o europeo in una guerra mondiale.

Washington, Mosca e il gioco della prudenza

Il dato più interessante è il tentativo russo di distinguere fra Stati Uniti ed Europa. Mosca sembra considerare Washington un interlocutore difficile, ostile, imprevedibile, ma ancora razionale. L’Europa, invece, viene descritta come emotiva, ideologica, incapace di valutare il rapporto fra mezzi e fini. Questa distinzione è fondamentale. Putin sa che una guerra diretta con la NATO comporterebbe rischi incalcolabili. Per questo, pur rispondendo duramente quando ritiene superata una soglia, evita di colpire direttamente Paesi dell’Alleanza. Non per timore convenzionale, ma per calcolo nucleare. Anche una possibilità minima che Washington sia costretta a reagire in nome dell’articolo 5 basta a frenare Mosca.

La strategia russa, dunque, non è quella della furia cieca. È una strategia di logoramento, rappresaglia selettiva e pressione psicologica. Colpire l’Ucraina più duramente quando gli attacchi superano una certa soglia. Mostrare capacità che Kiev non può neutralizzare. Far capire agli europei che il costo dell’escalation può salire. Ma evitare, finché possibile, il passaggio irreversibile.

Gli scenari economici: guerra lunga, economie stanche

Sul piano economico, la guerra produce una doppia usura. La Russia ha pagato costi pesanti, ma ha anche riconvertito parte della propria economia verso la produzione militare, rafforzato i legami con Cina, India, Iran e mondo non occidentale, e imparato a vivere dentro un regime permanente di sanzioni. L’Occidente sperava in un collasso rapido, ma ha ottenuto una riorganizzazione.

L’Europa, invece, paga il prezzo della dipendenza strategica. Energia più costosa, industria compressa, bilanci pubblici sotto pressione, riarmo finanziato con debito o tagli sociali, competitività tedesca indebolita. Berlino, che per decenni aveva costruito la propria ricchezza sull’energia russa a basso costo, sull’export verso la Cina e sulla protezione militare americana, si trova ora davanti a un triangolo spezzato.

Il riarmo europeo può arricchire alcuni settori industriali, ma non ricostruisce automaticamente una sovranità strategica. Comprare armi non significa avere una strategia. Spendere di più non significa essere più sicuri. Se l’Europa sostituisce l’industria civile con l’economia di guerra senza avere autonomia energetica, tecnologica e politica, rischia di diventare più militarizzata ma non più potente.

Valutazione geopolitica: l’Eurasia contro l’Atlantico

La posta vera è l’Eurasia. Russia e Cina vogliono impedire che il continente resti frammentato sotto pressione marittima occidentale. Corridoi ferroviari, porti, gasdotti, monete alternative, banche di sviluppo, piattaforme tecnologiche e cooperazione militare servono a costruire uno spazio meno dipendente dal dollaro, dalle rotte controllate dall’Occidente e dalle sanzioni americane. Gli Stati Uniti, da potenza marittima, hanno interesse opposto: impedire che una massa eurasiatica integrata diventi autosufficiente. L’Ucraina, i Baltici, il Mar Nero, il Caucaso, l’Asia centrale e Taiwan sono tasselli diversi dello stesso problema: contenere i punti di saldatura fra potenze terrestri.

In questa prospettiva, la guerra ucraina non è un episodio isolato. È uno dei fronti della competizione per l’ordine mondiale. L’Occidente vuole dimostrare che la Russia può essere logorata fino alla subordinazione. La Russia vuole dimostrare che l’Occidente non può più imporre unilateralmente le regole. La Cina osserva, apprende e misura la credibilità americana anche in vista del Pacifico.

Il rischio finale: umiliazione o nucleare

La lezione più inquietante resta quella della crisi dei missili di Cuba. Una potenza nucleare non deve mai essere messa davanti alla scelta fra umiliazione strategica e uso dell’arma estrema. Kennedy lo aveva capito. Krusciov lo aveva capito. Oggi, invece, molti sembrano dimenticarlo. La Russia non accetterà di essere trattata come una potenza sconfitta dentro il proprio spazio vitale. L’Europa non può fingere che ogni provocazione sia reversibile. Gli Stati Uniti non possono usare gli alleati come strumenti di pressione senza calcolare il punto in cui la pressione diventa detonatore.

Il pericolo non è che Mosca voglia suicidarsi in una guerra nucleare. Il pericolo è che una catena di errori, sottovalutazioni e colpi simbolici costringa tutti gli attori a salire di un gradino, poi di un altro, fino a scoprire che la scala non porta alla vittoria ma all’abisso. La guerra, ormai, non si decide soltanto sul campo ucraino. Si decide nella capacità delle potenze di ricordare ciò che la guerra fredda aveva insegnato: la deterrenza funziona solo se l’avversario viene temuto, ascoltato e contenuto, non deriso. Quando una grande potenza nucleare viene convinta di non avere più spazio politico per arretrare, la diplomazia non è una concessione. È l’ultima forma della sopravvivenza.