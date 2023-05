La risposta ucraina dopo la caduta di Bakhmut: cosa possono fare le forze di Kiev

Dopo Bakhmut le forze ucraine cosa faranno? In una fase di profonda confusione, con i combattimenti che ancora proseguono in alcune aree periferiche dell’ormai raso al suolo centro abitato, gli osservatori si domandano come potrebbe svilupparsi la campagna ucraina nell’area. Al momento, quello che sembra certo – stando alle dichiarazione della Difesa di Kiev – è che i fianchi nord e sud della città sono ancora presidiati dalle truppe del Paese invaso. La battaglia, per quanto più sporadica, si combatte in alcune piccole aree residenziali e tra le macerie, con gli ucraini a ridosso dei sobborghi periferici.

La presenza ucraina può essere un grosso problema per i russi, soprattutto dopo l’annuncio del capo della Wagner, Evgeny Prigozhin, di abbandonare Bakhmut nelle mani delle forze armate entro giugno. Molti osservatori ritengono, infatti, che questa fase della battaglia con la transizione tra i mercenari Wagner e le forze armate regolari (o i miliziano ceceni) possa essere un momento di di grande vulnerabilità della presenza russa nella città , consentendo un momento di “vuoto” in cui gli ucraini potrebbero riprendere il controllo di alcune aree. Inoltre, la Wagner, per quanto molto indebolita dopo le gravi perdite subite, aveva una conoscenza molto precisa del territorio urbano dove ha combattuto, ben diversa da quella di forze che subentrano, ma non hanno combattuto come i contractor in molteplici quartieri.

D’altro canto, sempre su questa falsariga, c’è chi sostiene che in realtà Bakhmut, la Artemivs’k russa, possa trasformarsi in una sorta di trappola proprio per i russi, che ora si troverebbero con un numero ridotto di uomini e soprattutto in una posizione paradossalmente più complessa: cioè difendersi in cumuli di macerie mentre le unità di Kiev potrebbero avvicendarsi con forze fresche. Le forze russe, stanche e provate da una estenuante battaglia, potrebbero dunque trovarsi in una condizione di difficoltà , con un complicato controassedio ucraino da nord e da sud che limiterebbe le operazioni in un tutto il settore occupato da Mosca e con il rischio di nuove perdite. A questo proposito, non è un caso che Kiev rilanci sul fatto che Prigozhin abbia deciso di andarsene proprio per intestarsi la vittoria e la conquista della città , ma non rimanere mentre è possibile un assalto ucraino che rovescia l’attuale situazione sul campo.

Un’altra ipotesi è che i comandanti ucraini, preso atto della caduta di Bakhmut, si trincerino non lontano dalla città facendo in modo che i russi non escano dalla città ormai distrutta e abbiano difficoltà a dirigersi verso le città strategicamente più importanti, a cominciare da Kramatorsk. Dal momento che gli ucraini, al pari dei russi, hanno subito indubbiamente ingenti perdite nella battaglia di Bakhmut, non a caso ridefinito il “tritacarne”, è possibile che i comandanti di Kiev – alcuni dei quali già dubbiosi sulla prospettiva di difendere ad oltranza Bakhmut – decidano di assestarsi al di fuori della città , probabilmente in una linea che che riescono a difendersi anche grazie alla conformazione orografica. Di qui si ricostruirebbe una doppia linea del fronte, quella russa e quella ucraina, con Kiev e Mosca che potrebbero decidersi di stabilire il rafforzamento delle rispettive forze in vista della attesa – quanto pubblicizzata – controffensiva ucraina. Impossibile, al momento, prevedere che questa campagna militare, che doveva iniziare in primavera, possa avere come epicentro proprio Bakhmut. Ma è possibile che i colpi siano inferti anche in questa area.