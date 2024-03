Parla la guerriglia anti-Putin: intervista ai Rospartizan

Era il 28 agosto del 2022 quando da queste colonne parlavamo per la prima volta dei Rospartizan, sedicente gruppo di guerriglieri (russi) anti-Putin, componente fondamentale della fumosa galassia delle milizie ostili al Cremlino. Nell’estate di due anni fa, il loro nome venne accostato a quello dell’Esercito Nazionale Repubblicano (NRA), quando la morte di Darya Dugina sembrò portare a galla l’universo sommerso di una Russia armata contro lo zar, fatto di sabotaggi e attentati. Due anni dopo, siamo riusciti a intervistarli. Ecco quello che ci hanno raccontato a proposito di chi sono e cosa vogliono.

Chi sono i Rospartizan? Quale è il vostro obiettivo?

Rospartizan è nato nella primavera del 2022 come canale Telegram di notizie e propaganda dedicato alla resistenza militare. Nel 2023 è diventato chiaro che scrivere solo post e creare altri contenuti non è sufficiente per andare verso la vittoria, e le nostre reali possibilità sono più ampie. Abbiamo iniziato a creare una rete di sostenitori nel territorio della Federazione Russa. Il loro scopo è quello di condurre ricognizioni, raccogliere una serie di informazioni utili per la lotta e preparare azioni dirette. Va chiarito che non siamo impegnati in incendi dolosi di armadietti e uffici di arruolamento militare – questa è un’attività di guerriglia di fondo, in cui altri gruppi sono specializzati.

Consideriamo il nostro compito quello di lavorare su obiettivi più complessi. Al momento, possiamo dire pubblicamente di aver partecipato all’operazione di distruzione del criminale di guerra Vladlen Tatarsky nell’aprile 2023 [Con oltre mezzo milione di follower su Telegram, Maksim Fomin, aka Vladlen Tatarsky, era noto per le sue posizioni filo-Putin e per l’appoggio totale all’invasione dell’Ucraina, NdR]. I nostri uomini hanno preso parte anche ad azioni di guerriglia sulle ferrovie nelle regioni di Bryansk e Leningrado. Altre operazioni con la nostra partecipazione saranno discusse in seguito. Al momento, Rospartizan è di fatto una struttura che comprende sia il settore mediatico che quello operativo. Parte del nostro personale si trova sul territorio della Federazione Russa, mentre abbiamo dovuto spostare i principali centri di leadership al di fuori della Federazione Russa, in Paesi democratici. Lavoriamo sia “sul campo” che sul fronte della propaganda.

Roman Popkov [l’uomo dietro all’attentato che ha ucciso Vladen Tatarsky, militante in vari gruppi estremisti russi prima di votare la sua vita al rovesciamento di Putin] fa parte della vostra organizzazione?

Roman Popkov è uno dei coordinatori.

In Occidente, abbiamo fatto la vostra conoscenza nell’estate del 2022. Qual è la differenza tra voi e l’Esercito Nazionale Repubblicano (NRA)? Siete la stessa cosa?

L’NRA è un marchio ombrello che è stato periodicamente utilizzato nel 2022-2023 da alcuni gruppi di resistenza, compresi quelli a noi amici. Noi non siamo terroristi. Stiamo conducendo una lotta armata contro il brutale e illegittimo regime di Putin e le istituzioni che servono i suoi interessi. Stiamo agendo in uno stato di estrema necessità: è impossibile permettere che questo regime continui a esistere. Stiamo esercitando il nostro diritto alla rivolta contro coloro che hanno preso e detengono illegalmente il potere nel nostro Paese.

Come vi finanziate? Come fate per le armi?

Riceviamo i nostri finanziamenti dai Russi che hanno capito che non c’è altro modo efficace se non la resistenza armata. Per quanto riguarda le armi e gli altri strumenti di lotta, non possiamo divulgare questi aspetti. Probabilmente capirete che il testo che pubblicherete sarà letto anche dal nostro nemico – e non intendiamo pubblicare informazioni che siano operativamente significative per il nemico.

Esiste un rapporto tra voi e le forze armate ucraine?

No, le forze ucraine non ci aiutano nelle nostre attività.

C’è un legame tra la vostra organizzazione e l’attentato a Darya Dugina?

L’omicidio di Daria Dugina è stata un’operazione condotta sotto il marchio dell’NRA. Non ne conosciamo i dettagli.

Siete in contatto con altri gruppi, come il Corpo dei volontari russi [abbiamo parlato anche di loro, qui]?

Siamo in contatto con il Corpo dei Volontari Russi e con la Legione di Russia: sono nostri alleati.

Di quali nazionalità è composto il vostro gruppo? Come ci si arruola nel Rospartizan?

Nel Rospartizan ci sono diverse nazionalità, non solo russi. Le persone possono contattarci tramite la nostra posta elettronica o via Telegram se vogliono contribuire al movimento.

Con quali mezzi portate avanti la vostra battaglia? Quali sono le vostre azioni sul campo?

Il fronte della propaganda e il lavoro esplicativo sono estremamente importanti per noi. Siamo convinti che l’opposizione russa non abbia il diritto di vivere come prima del 2022, dopo lo scoppio della grande guerra, di tenere forum infiniti, di versare cascate di parole e, in mezzo all’orrore della guerra, all’orrore del totalitarismo, di promuovere ancora una volta l’etica e l’ideologia della “protesta pacifica”. Spieghiamo che la protesta pacifica è impossibile in uno Stato che combina fascismo e gulag staliniani.

Vogliamo legalizzare, normalizzare il discorso della resistenza con la forza al male di Putin. Questo discorso è stato strettamente reso un tabù dall’establishment politico dell’opposizione per più di 20 anni dell’era Putin. Questo deve cambiare se vogliamo vedere la Russia come un Paese libero. Vogliamo anche che il mondo occidentale riconosca il diritto dei Russi a resistere con la forza. Gli Ucraini stanno combattendo con le armi in pugno contro la tirannia di Putin – e agli occhi di tutto il mondo normale la loro lotta è sacra. Ma i Russi hanno esattamente lo stesso diritto di resistere con la forza alla tirannia.

Le democrazie occidentali si reggono sia sul sangue degli eroi che su quello dei tiranni. In Francia, sulle rovine della Bastiglia. Negli Stati Uniti, sulle gesta dell’esercito ribelle del generale Washington. In Italia, sulle gesta dei partigiani che hanno combattuto contro i tedeschi e Mussolini. Le vostre attuali libertà e il vostro benessere sono pagati dall’eroismo dei rivoluzionari e dal sangue che hanno versato. Ora i Russi devono lottare per la loro libertà, proprio come l’Occidente ha lottato per la sua libertà in passato. Riconosceteci questo diritto.

Sono due anni che spieghiamo e comunichiamo queste cose fondamentali. Ci rendiamo conto che la strada della lotta armata è difficile e pericolosa. È la strada degli eroi. Ma ogni russo può fornire tutta l’assistenza possibile agli eroi. Condurre un’esplorazione sicura dell’oggetto di interesse. Raccogliere le informazioni necessarie su qualcosa di importante. Dare una spinta al progetto di guerriglia. Aiutare un partigiano catturato in prigione – con un trasferimento di cibo o semplicemente una lettera con parole calorose. Anche tutto questo è importante, fa parte della lotta.

Quale è il vostro obiettivo ora?

Sappiamo che la nostra lotta sarà lunga. Se necessario, scateneremo una vera e propria guerra contro il regime di Putin sul territorio della Federazione Russa. Perché la conservazione e la sopravvivenza di questo regime è il peggior scenario possibile. Per noi, per voi europei, per il pianeta. Il prezzo pagato per la sua distruzione non sarà alto, perché in ogni caso tutti dovranno pagare un prezzo ancora più alto per la sopravvivenza del sistema di Putin.