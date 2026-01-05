Stephen Bryen è un esperto con oltre 50 anni di lavoro nell’ambito della Difesa degli Stati Uniti. Nella sua lunga carriera, è stato vice sottosegretario alla Difesa per la politica di sicurezza commerciale durante l’amministrazione Reagan e direttore della Defense Technology Security Administration (Dtsa) presso il Dipartimento della Difesa Usa. Nel settore privato, è stato presidente di Finmeccanica North America (oggi Leonardo) e di altre società di consulenza sulla difesa. Oggi cura una seguitissima pagina Substack (Weapons and Strategy) e scrive per alcune testate come Asia Times.

Lo abbiamo raggiunto per porgli qualche domanda sull’operazione militare Usa in Venezuela, che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, al fine di comprendere meglio la prospettiva statunitense nonché i dettagli operativi dell’operazione.

Dottor Bryen, come si è svolta l’operazione militare statunitense? È vero che l’intelligence statunitense sapeva esattamente dove si trovava Maduro?

“Le informazioni disponibili finora indicano che l’operazione per catturare Maduro è stata pianificata meticolosamente e provata con cura. Ha coinvolto sofisticati asset di intelligence (satelliti, aerei, droni), personale sul terreno e informatori all’interno del regime di Maduro. Gli Stati Uniti hanno utilizzato numerosi asset aerei, tra cui bombardieri, jet da combattimento (F-22, F-35, F-18), droni ed elicotteri, alcuni lanciati da navi nel Mar dei Caraibi, altri da basi terrestri negli Stati Uniti e a Porto Rico. Non si sa quanti soldati siano stati impiegati per catturare fisicamente Maduro, ma è chiaro che erano attivi numerosi elicotteri armati e mezzi per il trasporto di truppe. Purtroppo per gli analisti, il Pentagono sta mantenendo segreti la maggior parte dei dettagli”.

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Quindi la posizione di Maduro non era certo un mistero, ormai.

“Non solo la posizione di Maduro era nota (era monitorato quotidianamente, anzi ogni ora), ma il Dipartimento della Difesa conosceva la stanza blindata all’interno della fortezza dove Maduro avrebbe dovuto rifugiarsi in caso di emergenza. Secondo quanto detto alla conferenza stampa di Trump, Maduro ha tentato di aprire la porta di sicurezza della stanza blindata nel tentativo di fuga, ma è stato catturato mentre lo faceva. Ovviamente la planimetria e la posizione di Maduro all’interno della fortezza erano note all’intelligence statunitense. Il fatto che il personale statunitense sia riuscito a superare le guardie e a prendere rapidamente il controllo, catturando Maduro e sua moglie, è straordinario”.

Diversi aspetti sembrano incoerenti o altamente insoliti. Come è possibile che l’esercito venezuelano non abbia reagito affatto all’operazione statunitense? Maduro è stato tradito dalle sue stesse forze armate e considerato sacrificabile?

“L’esercito venezuelano ha reagito alla fortezza e ci sono stati una serie di scontri a fuoco. Conosciamo pochi dettagli, sebbene sia chiaro che gli elicotteri statunitensi abbiano sparato sul personale armato che proteggeva Maduro, e che gli uomini armati abbiano sparato sugli elicotteri statunitensi, uno dei quali è stato colpito. Oltre a ciò, gli Stati Uniti hanno neutralizzato le difese aeree del Venezuela e distrutto numerosi complessi militari con attacchi di bombardamento/armi intelligenti. Forse sapremo di più su cosa è stato distrutto in seguito. Non sappiamo quanti militari venezuelani siano stati uccisi o feriti”.

I prossimi passi rimangono incerti. Il presidente Trump ha menzionato la vicepresidente, ma lei ha rilasciato un video affermando che Maduro è l’unico presidente legittimo. Cosa potrebbe accadere ora?

“Vorrei poter rispondere a questa domanda, poiché è di fondamentale importanza. Come gli Stati Uniti “gestiranno il Venezuela”, come ha detto il presidente Trump, non è chiaro. Da quanto si è potuto discernere dai suoi commenti, l’unica presenza di boots on the ground statunitense prevista è intorno agli impianti petroliferi. Ho il sospetto che abbiamo addestrato personale dell’opposizione per assumere la gestione del governo. L’intelligence statunitense lavora su questo da molti anni. Rimangono comunque molte domande su cosa fare con l’esercito venezuelano, come eliminare i 20.000 mercenari cubani, iraniani, Hezbollah e altri terroristi operanti nel Paese”.

Il regime di Maduro potrebbe continuare a funzionare senza il suo leader?

“Non credo che il regime di Maduro, attualmente rappresentato dal nuovo presidente insediato, Delcy Rodríguez, rimanga al potere a lungo. Presumibilmente ha accettato la transizione. È una vicepresidente non eletta proveniente da una famiglia radicale. Si presume che gli Stati Uniti abbiano pianificato con cura i passi successivi in Venezuela, ma possiamo solo ipotizzare come procederanno le cose”.

Si è discusso molto della Dottrina Monroe e di un potenziale “corollario Trump”. Come ha osservato nel suo ultimo articolo su Substack, Cuba sarà la prossima?

“La Dottrina Monroe (1823) definiva l’America Latina come sfera di influenza statunitense e chiariva che gli Stati Uniti non avrebbero tollerato interferenze esterne (principalmente dall’Europa, in particolare Spagna e Francia, all’epoca). Il presidente Theodore Roosevelt aggiunse che gli Stati Uniti sarebbero intervenuti nei Paesi latinoamericani per stabilizzarli e prevenire interventi europei, stabilendo gli Stati Uniti come “potere di polizia internazionale”. Credo che Trump stia espandendo la definizione di Theodore Roosevelt, poiché l’approccio statunitense non è solo tenere fuori gli estranei, ma anche opporsi ai radicali ostili agli Stati Uniti e che opprimono il proprio popolo”.

E che conseguenze può avere?

“L’ostilità agli Stati Uniti tipicamente significa allineamento con Russia, Cina, Cuba o Iran o terroristi come Hezbollah. Mentre ho scritto sull’impatto su Cuba, è anche degno di nota che gli Stati Uniti vogliono cambiamenti significativi a Panama, che è stato pesantemente influenzato dalla Cina. Qui gli Stati Uniti vedono questo come una minaccia alla capacità statunitense di spostare forze navali e rifornimenti dall’Atlantico al Pacifico. Se fossi cinese, mi aspetterei di vedere le mie aziende espulse da Panama. Recentemente Panama ha abbandonato l’iniziativa cinese Belt and Road e un monumento cinese a Panama è stato distrutto. Seguiranno altre azioni. La Colombia è anche nella lista di Trump, così come Cuba e persino il Messico a causa dei cartelli”.

Come valuta le reazioni di Russia e Cina?

“I cinesi sono sotto shock. Non credo che pensassero che Trump avrebbe agito in Venezuela. La Cina affronta una grande sfida se sia il petrolio iraniano che quello venezuelano vengono tagliati. Questo dà a Trump una leva significativa che può usare per far retrocedere i cinesi dall’attaccare Taiwan. La Russia, ovviamente, “è in contatto con” le nuove autorità venezuelane. In breve, i russi non faranno nulla se non lamentarsi (mentre allo stesso tempo dicono che l’operazione statunitense in Venezuela e l’operazione russa in Ucraina sono equivalenti nel senso che l’intervento militare a volte è necessario). Le difese aeree e i radar forniti dalla Russia in Venezuela sono stati per lo più distrutti nell’operazione statunitense, un altro colpo basso dopo che Israele ha fatto la stessa cosa in Iran.È bene ricordare che Trump ha cambiato significativamente l’equilibrio strategico nel mondo. Credo che alcuni attori malvagi dal punto di vista statunitense, come la Russia ad esempio, vedranno i segnali e faranno accordi con gli Stati Uniti”.

È corretto dire che Marco Rubio ha giocato un ruolo di primo piano nell’operazione contro Maduro e, più in generale, nella politica venezuelana dell’amministrazione Trump?

“Penso che Rubio sia la mente dietro l’operazione venezuelana, nel senso che conosce tutti i giocatori, parla spagnolo fluentemente e ha una forte comprensione politica di ciò che deve seguire per trasformare il Venezuela in uno Stato democratico prospero. Credo che sia stato profondamente coinvolto con elementi dell’opposizione in Venezuela e, forse, persino con alcuni all’interno dell’ex governo Maduro che vogliono cambiare schieramento”.

Le compagnie americane come Chevron ed Exxon vedranno benefici significativi da questi sviluppi?

“Chevron di sicuro, forse altre inclusa Exxon, sono invitate a investire nella ristrutturazione dell’industria petrolifera venezuelana. Trump ha indicato che saranno necessari miliardi di investimenti e che i soldi devono venire dal settore privato. Ovviamente le corporation che investiranno otterranno profitti significativi. Ciò che è ancora indeterminato è quanto delle future entrate petrolifere andrà al tesoro venezuelano e a beneficio del popolo venezuelano. L’amministrazione dovrà stabilire regole finanziarie chiare molto presto, innanzitutto perché gli investitori vorranno conoscere i termini dell’accordo, e in secondo luogo perché è centrale per le future entrate per il popolo venezuelano. La mia ipotesi personale è che gli impianti petroliferi saranno di proprietà congiunta tra lo Stato e le compagnie investitrici, e che il Venezuela probabilmente deterrà una quota di maggioranza”.